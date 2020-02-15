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金秋汽车博览会圆满落幕 购车补助消费券10日起领取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-05 08:32

　　4日下午，2020中国豫西第十七届金秋汽车博览会在洛阳会展中心落幕。为期4天的车展销售额2亿多元，其中，国产品牌哈弗、传祺，豪华品牌宝马、奥迪、林肯、奔驰，合资品牌一汽大众、东风日产，以及新能源汽车欧拉、奇瑞销量较好，尤其是豪华品牌宝马、奥迪、林肯、奔驰同比大幅增长；新能源汽车小鹏P7关注度较高，新锐品牌零跑销量暴增。

　　作为豫西地区规模最大、最有影响力的车展之一，金秋汽车博览会已连续举办了十六届。本届金秋汽车博览会由洛阳市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办。博览会吸引了百余家汽车经销商报名参加，涵盖了进口品牌、合资车型、自主品牌在内的60多个汽车品牌的1000多款热门车型。

　　精彩的现场活动，优惠的购车价格，金秋汽车博览会成为假期市民休闲娱乐、看车购车的好去处。“现场活动非常丰富，几乎每个汽车品牌都推出了优惠活动，凭门票还能领实惠大礼包，真是不虚此行。”家住涧西区的刘先生说。

　　洛报融媒记者了解到，作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的一项重要内容，本届车展以车商让利叠加购车礼包，带来空前力度的优惠，市民不仅可以申请购车补助消费券，享受我市各大汽车经销商推出的超低专项优惠活动，还可以领取组委会准备的大礼包。

　　在这里提醒已经购车的市民朋友，购车补助消费券紧贴民生需求的吃、穿、住、行、医疗、教育等多个领域，按照申报和审核通过的顺序，先到先得，不设截止日期，申报时间自2020年10月10日起至消费券领取完毕，您可要抓紧时间了！

　　具体申报流程如下：

　　微信搜索“洛阳晚报”公众号，关注后编辑发送“购车补助”文字或点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

　　申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

　　已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

　　提醒市民需注意，如出现申报行为存在提供虚假材料、不列入本次活动范围的事项等，承办单位有权取消其参与资格、追回已经取得的权益、追究相关法律责任。如果有问题，可拨打咨询电话：60666167(工作日8：30-12：00，15：00-18：30)。(洛报融媒记者 李岚/文 张光辉/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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