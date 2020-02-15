经济日报：洛阳济源牵手建设都市圈

眼下，飞跨黄河的河南洛阳至济源高速建设已接近尾声，不久将具备通车条件，成为洛阳与济源乃至山西间的新通道。

《经济日报》10月4日3版刊发文章《洛阳济源牵手建设都市圈》，本网全文转发，内容如下：

眼下，飞跨黄河的河南洛阳至济源高速建设已接近尾声，不久将具备通车条件，成为洛阳与济源乃至山西间的新通道。

建设中的济洛西高速黄河大桥。 (资料图片)

一桥飞架南北，两城一路畅通。该高速通车后，将与二广高速等一起更好串联洛阳、济源两市，成为河南省正在全力打造的“新引擎”洛阳都市圈建设的先行示范区。

多举措推进深度融合

强化交通联系，是洛阳和济源融合发展的一项重要内容。9月3日，在洛阳市举行的洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议签约仪式上，一系列重磅举措出台，标志着洛济深度融合发展进入“快车道”，并大大加快洛阳都市圈一体化进程。

河南省委、省政府加快洛阳中原城市群副中心城市建设、规划建设洛阳都市圈，是顺应区域协调发展规律，落实推动中部崛起、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略作出的重大决策部署。

签约仪式上，河南省中原城市群建设工作领导小组印发的《关于推进洛阳济源深度融合发展的若干措施》显示，两地在交通体系共联、产业项目共建、文旅合作共融、公共服务共享、生态环境共保、突发事件共防等6个方面，明确了33条具体措施，以密切两地经济社会发展联系，积蓄更加强大的发展动能，极大地促进两地融合联动，推动高质量建设洛阳都市圈。

做好黄河大文章

洛阳、济源位于黄河两岸。按照黄河流域生态保护和高质量发展的重大部署，两地融合发展把黄河生态保护放在首位。按照部署，在生态保护融合上，洛阳和济源将共同编制小浪底国家生态文化公园、山水林田湖草系统治理规划，共同做好王屋山—黛眉山世界地质公园再评估工作。以建设环保智慧平台、环境应急救援及物资储备基地等为依托，将两市环保监测数据纳入智慧监管平台，实现共建共享共治。

做好黄河大文章，洛阳和济源两市还将实施文旅合作共赢行动，充分发挥华夏文明之源城市文化旅游推广联盟作用，加强两市文化旅游宣传互推、资源共享、客源互送、品牌共建，共同打造大河风光体验之旅、中华文明溯源之旅和治黄水利水工研学之旅。同时，以小浪底景区提升创建为重点，在沿黄河文旅项目开发、水上航线开通等方面积极谋划合作，推动小浪底环湖旅游绿道建设，打造洛阳和济源沿黄旅游产业带。

发挥辐射带动作用

洛阳作为老工业基地，如何发挥辐射带动作用，也是洛阳和济源融合发展的一项重点。下一步，济源将纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围，沿洛济快速通道、济源虎岭产业集聚区统筹布局高端石化上下游关联项目，共同推动“一基地四园区”建设。依托洛阳“1+6”工业互联网平台和济源清水源“水云踪工业互联网平台”、“中原云工”等平台，实现信息互通、资源共享、能力协同、互利共赢。同时，发挥洛阳先进制造业高质量发展基金的辐射带动作用，统筹兼顾济源示范区符合条件的优质产业项目。

记者从洛阳市相关部门获悉，在两市签约前，拟定的33项合作举措中，已有发行区域旅游年票、高速免费通行、济源纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围、开通城际公交客运班线等多项措施，提前落地实施。

“随着交通的日益便捷，洛阳到济源的时间已压缩到半小时内，两城联动打造半小时经济圈具备了基础。”洛阳市市长刘宛康表示，洛阳将和济源携手，持续加强深度对接，协力推动合作事项尽快落地、逐一落实，着力打造区域联动发展样板，共同奏响新时代黄河大合唱。（经济日报记者 夏先清 通讯员 李东慧）②