洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

经济日报：洛阳济源牵手建设都市圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 经济日报 2020-10-05 08:23

　　《经济日报》10月4日3版刊发文章《洛阳济源牵手建设都市圈》，本网全文转发，内容如下：

　　眼下，飞跨黄河的河南洛阳至济源高速建设已接近尾声，不久将具备通车条件，成为洛阳与济源乃至山西间的新通道。

建设中的济洛西高速黄河大桥。 (资料图片)

　　一桥飞架南北，两城一路畅通。该高速通车后，将与二广高速等一起更好串联洛阳、济源两市，成为河南省正在全力打造的“新引擎”洛阳都市圈建设的先行示范区。

　　多举措推进深度融合

　　强化交通联系，是洛阳和济源融合发展的一项重要内容。9月3日，在洛阳市举行的洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议签约仪式上，一系列重磅举措出台，标志着洛济深度融合发展进入“快车道”，并大大加快洛阳都市圈一体化进程。

　　河南省委、省政府加快洛阳中原城市群副中心城市建设、规划建设洛阳都市圈，是顺应区域协调发展规律，落实推动中部崛起、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略作出的重大决策部署。

　　签约仪式上，河南省中原城市群建设工作领导小组印发的《关于推进洛阳济源深度融合发展的若干措施》显示，两地在交通体系共联、产业项目共建、文旅合作共融、公共服务共享、生态环境共保、突发事件共防等6个方面，明确了33条具体措施，以密切两地经济社会发展联系，积蓄更加强大的发展动能，极大地促进两地融合联动，推动高质量建设洛阳都市圈。

　　做好黄河大文章

　　洛阳、济源位于黄河两岸。按照黄河流域生态保护和高质量发展的重大部署，两地融合发展把黄河生态保护放在首位。按照部署，在生态保护融合上，洛阳和济源将共同编制小浪底国家生态文化公园、山水林田湖草系统治理规划，共同做好王屋山—黛眉山世界地质公园再评估工作。以建设环保智慧平台、环境应急救援及物资储备基地等为依托，将两市环保监测数据纳入智慧监管平台，实现共建共享共治。

　　做好黄河大文章，洛阳和济源两市还将实施文旅合作共赢行动，充分发挥华夏文明之源城市文化旅游推广联盟作用，加强两市文化旅游宣传互推、资源共享、客源互送、品牌共建，共同打造大河风光体验之旅、中华文明溯源之旅和治黄水利水工研学之旅。同时，以小浪底景区提升创建为重点，在沿黄河文旅项目开发、水上航线开通等方面积极谋划合作，推动小浪底环湖旅游绿道建设，打造洛阳和济源沿黄旅游产业带。

　　发挥辐射带动作用

　　洛阳作为老工业基地，如何发挥辐射带动作用，也是洛阳和济源融合发展的一项重点。下一步，济源将纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围，沿洛济快速通道、济源虎岭产业集聚区统筹布局高端石化上下游关联项目，共同推动“一基地四园区”建设。依托洛阳“1+6”工业互联网平台和济源清水源“水云踪工业互联网平台”、“中原云工”等平台，实现信息互通、资源共享、能力协同、互利共赢。同时，发挥洛阳先进制造业高质量发展基金的辐射带动作用，统筹兼顾济源示范区符合条件的优质产业项目。

　　记者从洛阳市相关部门获悉，在两市签约前，拟定的33项合作举措中，已有发行区域旅游年票、高速免费通行、济源纳入《洛阳市高端石化产业基地总体发展规划》编制范围、开通城际公交客运班线等多项措施，提前落地实施。

　　“随着交通的日益便捷，洛阳到济源的时间已压缩到半小时内，两城联动打造半小时经济圈具备了基础。”洛阳市市长刘宛康表示，洛阳将和济源携手，持续加强深度对接，协力推动合作事项尽快落地、逐一落实，着力打造区域联动发展样板，共同奏响新时代黄河大合唱。（经济日报记者 夏先清 通讯员 李东慧）②
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605