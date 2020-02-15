栾川及周边交通压力增大 交警发布出行提示

近日，栾川县各景区游客增多，交通压力增大，交警部门发布出行提醒，如果您打算去栾川游玩或正在栾川游玩，不妨看看如何规避易堵、危险路段。

近日，栾川县各景区游客增多，交通压力增大，交警部门发布出行提醒，如果您打算去栾川游玩或正在栾川游玩，不妨看看如何规避易堵、危险路段。

据了解，目前，栾川县君山中路汽车站附近路段、君山西路妇幼保健院附近路段，人员密集，车流量大，易发生交通拥堵。县城兴华路、幸福路为单向车道，交通设施齐全，但车流量较大；幸福中路中医院附近、伊滨东路农贸市场附近、八一路、北大街易出现交通拥堵现象。此外，栾川县城区商业、餐饮密集区域周边道路、城郊结合部道路、各县市区通往景区、山区道路、高速公路沿线服务区、加油站车流量将有明显增加，各景区周边道路可能出现间断性交通拥堵或缓行。

交警部门提醒，栾川县内的国道G241线1098KM+100M至1098KM+200M处路段安全防护措施不完善，请驾驶员观察留意，安全驾驶；国道G311徐西线K644+200M至K644+400M处路段弯道急、临水，为事故多发路段，且警示标志、减速、防护等安全设施不完善，请过往车辆减速慢行，注意行车安全；省道S322伊卢线K160+800M至K160+200M处路段弯道多、临沟危险路段，路面损坏严重，警示标志、标线、防护设施不完善，请谨慎驾驶，注意控制车速，保持车距。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)