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央视再次点赞洛阳：央视秋晚录制场地成热门旅游打卡地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 16:11

　　10月1日，央视秋晚播出，辉煌大气的舞台设计和炫酷的灯光特效给观众极大的震撼。在央视的镜头下，央视秋晚录制地隋唐洛阳城应天门古色古香、美轮美奂，吸引了全国游客的高度关注。4日，央视13套在上午9时播出的《新闻直播间》节目中再次关注隋唐洛阳城应天门，称央视秋晚播出后，隋唐洛阳城应天门已成为人们关注的焦点和热门旅游打卡地。

　　节目中提到，国庆假期，在隋唐洛阳城应天门广场，借助央视秋晚的视音频特效，央视秋晚的演出在大屏幕上精彩呈现。游客点赞：“在央视秋晚的现场看晚会，大家可以看到这里的舞台多么炫酷，不仅有古色古香的小桥流水，还有科技感十足的舞美设计。能在洛阳一睹央视秋晚舞台的芳容，我认为绝对不会让您白来的。”

　　节目中还提到，除了能让人身临其境地观看央视秋晚的表演外，游客还能近距离抚摸表演的道具，了解节目录制背后的故事。隋唐洛阳城应天门还现场组织了古风演绎、豫剧表演、现代说唱等节目。

　　洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，借助央视秋晚的关注度，国庆假期期间，洛阳文保集团在隋唐洛阳城应天门举行“国庆中秋喜相逢秋晚会场看秋晚”活动。每天上午10时到晚上9时都有精彩演艺活动，游客白天应天门里品历史，晚上城门楼前赏演艺，活动精彩纷呈，吸引了众多游客前来游览。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张娴 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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