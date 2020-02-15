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外地男子下错车到洛阳 民警助他回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 13:18

　　“感谢洛阳公安帮忙找到我哥，不然这个假期我们铁定没心思过。”2日，河北的司女士到南昌路派出所送上一面锦旗。国庆节前，她哥哥从北京回河北老家过节，不料途中犯病，阴差阳错来到洛阳后失去联系，幸亏洛阳民警帮助，她才与哥哥重逢。

　　2日12时30分，南昌路派出所接到一个报警求助电话：在涧西区丽春西路南峰园小区里，有个陌生中年男子上身赤裸、光着脚在雨中转悠。

　　接警后，南昌路派出所巡防大队值班民警张涛等人迅速赶到南峰园小区。“当时下着雨，天也冷，一个中年男子只穿了件短裤，光着脚在雨里冻得发抖。”张涛说，他们把男子带回派出所，找来作训服让他穿上，又给他买来外卖。面对民警的询问，男子只说自己叫司某某，家在河北邯郸，其他信息则说不清楚，身上也没手机和家人的联系方式。

　　张涛查询人口信息和110报警系统平台发现，当天上午，金谷派出所发布一条协查公告显示，9月28日，一男子从纱厂西路一家超市离开后失去联系。张涛对比后确认，公告提到的男子正是司先生。

　　张涛随即通过金谷派出所联系上司先生的妹妹，对方立即赶到南昌路派出所。见到哥哥安然无恙，司女士等五六名亲属非常激动。他们说，司先生今年46岁，思维时而混乱时而清晰，9月26日，他一个人坐火车从北京回邯郸老家过节，期间突然犯病，到邯郸时忘记下车，阴差阳错来到洛阳。

　　这几天，为了找哥哥，司女士和家人不停地拨打其手机号，并在网上发布寻人启事，直到10月1日电话才接通，但接电话的不是司先生，而是洛阳市纱厂西路某超市的工作人员。对方说，这部手机是一名顾客在9月28日忘在店里的，他们刚给手机充上电开机，电话就打进来了。得知哥哥在洛阳，司女士连夜和家人开车赶来，并向洛阳警方求助。

　　在南昌路派出所，司先生见到家人后也很高兴，不过，对于他的上衣和鞋子为啥不见了、这几天是怎么过的等疑问，他一个都说不清。司女士说，这些都不重要，最重要的是哥哥找到了。

　　2日下午，司女士加急制作了一面锦旗送到南昌路派出所，对民警再三感谢后，带哥哥踏上回家的路。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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