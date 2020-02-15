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洛阳地铁施工节日不打烊：1号线完成第2期联调联试 2号线加快供电施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 13:18

　　10月4日，洛阳地铁2号线体育中心站，陈贵杰像往常一样，佩戴着安全帽，身着反光衣，有序检查接触网吊柱、电缆支架及接地扁钢吊装作业的建设质量。

　　陈贵杰是中铁电气化局集团洛阳地铁2号线供电项目安全质量部的一名员工。“吊车支腿下垫有枕木，吊装有专人指挥，并严格按照先试吊再起吊的原则进行吊装。”在沿线检查完毕后，陈贵杰按照既定程序，在工作群内对相关情况进行了通报。

　　为按期完成地铁工期进度，今年国庆中秋假期，像陈贵杰一样的千余名建设者主动放弃与家人团聚的机会，依然坚守在各个岗位，全力以赴推进项目工程建设。

　　自今年进驻洛阳地铁供电项目以来，陈贵杰就一直坚守施工一线，排查安全隐患、提供技术支持、严堵质量漏洞，可谓施工现场的“安监管家”。

　　走进地铁2号线体育中心站至开元大道站供电项目施工现场，听见的是轰轰的机械作业声，看见的是工人们热情饱满的工作状态和头顶照明灯具发出道道白光。

　　中铁电气化局集团洛阳地铁2号线项目部相关负责人介绍，作为施工单位，将紧紧围绕洛阳市委市政府加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的部署要求，在确保质量和安全的前提下，采取各项有效措施，加班加点抢工期，与时间赛跑，争取工程早日完工投用。

　　而在洛阳地铁1号线，节日期间已顺利完成第2期车辆联调联试。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，该阶段主要进行了信号系统轨旁低速动态测试、列车自动防护子系统、信号设备数据测试及信号设备功能测试，顺利调试功能项300余条、数据项近6000条，力争把1号线列车的每一项功能做到最优。

　　为保障此次动车调试工作顺利进行，洛阳市轨道交通集团机电设备部及施工单位组织专业人员全面梳理每日工作内容，严把施工质量、严管作业安全、严控施工进度，为保质保量完成目标任务，假期数百名机电建设者日夜坚守岗位。

　　下一步，洛阳地铁1号线将进行信号系统全线稳定性测试、信号系统跑图测试、车辆功能试验、车辆空载、满载等项目试验，使各系统整体性能达到设计要求和使用需求。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 李培养 马毓鋆）
[ 责任编辑：席倩倩]
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