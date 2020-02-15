洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一切高光时刻都蕴含在打拼中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-10-04 11:39

　　“洛阳闪耀世界！”“美哉，我大洛阳！”……1日晚，央视中秋晚会精彩呈现，美轮美奂的舞台，精彩纷呈的节目，唯美大气的画面，至今仍令人历历在目。这场以隋唐洛阳城应天门为背景的文化盛宴，让这个中秋之夜变得美妙难忘，也让“古今辉映、诗和远方”的洛阳持续成为焦点。

　　央视秋晚的落户，的确让千年古都刷足了存在感。就像在央视推出的《传奇中国节》特别节目中呈现的那样，二里头夏都遗址博物馆、中国一拖、洛阳牡丹等诸多洛阳元素逐一亮相，让海内外华人真切感受到了洛阳深厚的历史文化底蕴和蓬勃发展的时代脉动。得益于这场中秋盛典，9月份网民对洛阳的检索量同比增长8倍，环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名……可以说，这次与央视的完美“牵手”，既让洛阳再次迎来高光时刻，也凝聚了人心力量。

　　是啊，这场“家门口的秋晚”，不仅让洛阳得以盛装出境，也让洛阳人的心更齐了，对洛阳重振雄风的信心更足了，与洛阳共奋进、共荣光的意识更强了。正如当晚，当国家地理中文网的《洛阳，今天火了》、洛阳网的《这一次央视中秋晚会，凭什么是洛阳》两篇微信文章一经推出，便成为阅读量“10万+”的爆款？综观网友留言，除了一片赞扬与祝福外，还有很多人传递出化荣耀为干劲、化激动为力量，以奋斗之我拼出洛阳更好的明天的精气神。

　　央视秋晚虽已落幕多日，但为何花开洛阳仍引人深思。原因也许很多，但最主要的还是这些年全市上下的协力奋斗，让这座城市有了更强的实力与更大的魅力。回首来路，且不说经济总量先后突破4000亿、5000亿元这样的“宏观成就”，就说发生在我们身边的“微观巨变”，从洛邑古城等一处处文旅“新地标”拔地而起，到外环路、快速路、立交桥等城市路网纵横交错，再到城市游园、惠民“乐道”、河洛书苑等民生项目遍地开花……这些吸引目光的变化，无不饱含着河洛儿女的奉献付出

　　所有的高光时刻，都蕴含在接续打拼中，因为，这个世上从来就没有无缘无故的大放异彩。今天，洛阳发展迎来了千载难逢的机遇，也面临前所未有的挑战。以这次中秋与国庆牵手、央视秋晚落地洛阳为契机，重整行装再出发，撸起袖子加油干，每个人都与这座城市同奋斗、共出彩，我们就将迎来一个更好的洛阳！(张庆旭)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    最小的5岁，洛阳这群“...
    雨中赏菊 别有情趣
    赏珍宝做手工 博物馆里...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605