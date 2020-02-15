一切高光时刻都蕴含在打拼中

“洛阳闪耀世界！”“美哉，我大洛阳！”……1日晚，央视中秋晚会精彩呈现，美轮美奂的舞台，精彩纷呈的节目，唯美大气的画面，至今仍令人历历在目。这场以隋唐洛阳城应天门为背景的文化盛宴，让这个中秋之夜变得美妙难忘，也让“古今辉映、诗和远方”的洛阳持续成为焦点。

“洛阳闪耀世界！”“美哉，我大洛阳！”……1日晚，央视中秋晚会精彩呈现，美轮美奂的舞台，精彩纷呈的节目，唯美大气的画面，至今仍令人历历在目。这场以隋唐洛阳城应天门为背景的文化盛宴，让这个中秋之夜变得美妙难忘，也让“古今辉映、诗和远方”的洛阳持续成为焦点。

央视秋晚的落户，的确让千年古都刷足了存在感。就像在央视推出的《传奇中国节》特别节目中呈现的那样，二里头夏都遗址博物馆、中国一拖、洛阳牡丹等诸多洛阳元素逐一亮相，让海内外华人真切感受到了洛阳深厚的历史文化底蕴和蓬勃发展的时代脉动。得益于这场中秋盛典，9月份网民对洛阳的检索量同比增长8倍，环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名……可以说，这次与央视的完美“牵手”，既让洛阳再次迎来高光时刻，也凝聚了人心力量。

是啊，这场“家门口的秋晚”，不仅让洛阳得以盛装出境，也让洛阳人的心更齐了，对洛阳重振雄风的信心更足了，与洛阳共奋进、共荣光的意识更强了。正如当晚，当国家地理中文网的《洛阳，今天火了》、洛阳网的《这一次央视中秋晚会，凭什么是洛阳》两篇微信文章一经推出，便成为阅读量“10万+”的爆款？综观网友留言，除了一片赞扬与祝福外，还有很多人传递出化荣耀为干劲、化激动为力量，以奋斗之我拼出洛阳更好的明天的精气神。

央视秋晚虽已落幕多日，但为何花开洛阳仍引人深思。原因也许很多，但最主要的还是这些年全市上下的协力奋斗，让这座城市有了更强的实力与更大的魅力。回首来路，且不说经济总量先后突破4000亿、5000亿元这样的“宏观成就”，就说发生在我们身边的“微观巨变”，从洛邑古城等一处处文旅“新地标”拔地而起，到外环路、快速路、立交桥等城市路网纵横交错，再到城市游园、惠民“乐道”、河洛书苑等民生项目遍地开花……这些吸引目光的变化，无不饱含着河洛儿女的奉献付出

所有的高光时刻，都蕴含在接续打拼中，因为，这个世上从来就没有无缘无故的大放异彩。今天，洛阳发展迎来了千载难逢的机遇，也面临前所未有的挑战。以这次中秋与国庆牵手、央视秋晚落地洛阳为契机，重整行装再出发，撸起袖子加油干，每个人都与这座城市同奋斗、共出彩，我们就将迎来一个更好的洛阳！(张庆旭)