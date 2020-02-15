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伊川交警：首次违停不处罚 人性化执法处理“停车难、停车乱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 10:33
 

　　日前，伊川县交警大队采取人性化执法的方式处理“停车难”和“停车乱”之间的矛盾，对首次违停进行警告，给予违停司机改过的机会。

　　今年中秋、国庆假期重叠，群众出行购物、休闲娱乐、探亲访友需求集中释放，伊川县县城内大张超市、银兴广场等购物中心及周边道路交通流量剧增，停车位紧张，致使交通拥堵，安全风险也随之加大。为有效解决群众热点关注的“停车难、停车乱”问题，规范公共停车位停车秩序，营造安全、有序、平安、畅通的道路交通环境，伊川交警本着“人民警察为人民”的执法理念，结合辖区实际，在银兴广场等公共区域，对违法停车行为采取“宽严相济”的人性化执法方式，在治理机动车违法停车实行“先警告再处罚”。对影响交通正常秩序不大的机动车首次占道违停行为，交警部门只向司机开具“警告通知单”不进行处罚，给予违停司机改过机会；若再次违停，交警将依据相关法律法规予以罚款、扣分处罚。

　　据了解，中秋、国庆节假日期间，伊川交警将持续采取提示警告为主、罚款扣分为辅的人性化执法方式，刚柔相济、多措并举治理城区路面违法乱停行为，规范停车秩序，净化辖区道路交通环境。同时，交警部门也提醒广大群众，希望大家自觉遵守交通规则，按规定有序停车，共同推进道路交通环境的进一步提升，营造节假日期间平安、畅通的交通氛围。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 李少峰 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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