运玉米的大货车侧翻 救援人员火力全开快速处置

10月4日6时许，一辆满载玉米的大货车在老城区环城北路洛阳东站货场门口路段发生侧翻。经过救援人员2个多小时的全力处置，目前事发地路段已恢复通行。
10月4日6时许，一辆满载玉米的大货车在老城区环城北路洛阳东站货场门口路段发生侧翻。经过救援人员2个多小时的全力处置，目前事发地路段已恢复通行。
参与现场救援的老城交巡大队事故中队民警邢亚丽说，据大货车驾驶员介绍，他在洛阳东站货场装货发车后，由于操作失误，开出货场不久车辆发生侧翻。
“大货车横在路上，玉米散落一地，周边道路严重堵车，万幸事故未造成人员受伤。”邢亚丽说，民警及相关单位工作人员到场后迅速清理出一条车道，并组织救援人员、车辆迅速到场处置。
经过2个多小时的处置，目前，事发地周边路段已恢复通行，有关部门正在进一步调查处理。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 茹鹏 文/图)
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