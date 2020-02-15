这艘“中国第一”有2125间客房可容纳5246名乘客 还将用上七二五所的新技术

国庆节期间，我国首艘国产大型邮轮正在上海外高桥造船有限公司紧张建造。让洛阳人自豪的是，这艘“中国第一”将用上七二五所的防腐新技术。

国庆节期间，我国首艘国产大型邮轮正在上海外高桥造船有限公司紧张建造。让洛阳人自豪的是，这艘“中国第一”将用上七二五所的防腐新技术。

今天，记者从中国船舶七二五所获悉，该所厦门材料研究院近日收到上海外高桥造船有限公司通知，对方告知，七二五所成功中标我国首艘国产大型邮轮防腐蚀涂层研究项目。

根据此次中标项目的要求，七二五所需对我国首艘国产大型邮轮特殊区域开展涂装防腐设计及应用研究，对饮用水舱、灰水舱、污水舱、外板水下等区域防腐方案进行试验验证，并完成涂装防腐设计研究工作。七二五科研人员介绍，上述相关研究可为我国船厂承接高端船舶制造提供重要数据支撑。

大型邮轮是船舶工业设计建造难度最高的船型之一，被誉为造船业“皇冠上的明珠”，是我国目前唯一尚未攻克的高技术船舶产品。现在，全球仅有德国、意大利、法国、芬兰和日本等国家能够完成大型邮轮建造并成功交付。

实现国产大型邮轮的设计建造，是中国几代造船人孜孜以求的蔚蓝梦想。

2018年11月6日，在首届中国国际进口博览会上，中国船舶工业集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团正式签订了2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮合同。

2019年10月18日，首艘国产大型邮轮在中国船舶工业集团有限公司旗下的上海外高桥造船有限公司点火开工，全面进入实质性建造阶段。

首艘国产大型邮轮总造价达到7.7亿美元(约合54亿元人民币)，其设计理念基于意大利芬坎蒂尼集团为嘉年华集团建造的歌诗达威尼斯号邮轮。邮轮建造完毕，将入级中国船级社和英国劳氏船级社。

作为国产首艘大型邮轮，它的“大”首先体现在船体上。邮轮总吨位约为13.5万吨，总长323.6米，宽37.2米，有2125间客房，最多可以容纳5246名乘客。粗略统计，整船零部件多达2500万个。

其次，它的“大”还体现在系统集成量上。邮轮上拥有剧院、带露天甲板的泳池、水滑梯、KTV、鲜酿酒吧等多种活动场所，每一个单元空间都有不同的功能。就像人体一样,要将全船的“血液系统”“消化系统”“神经系统”等进行集成，并有效运转，对于建造方而言是一个巨大考验。

面对竞争激烈的市场环境，七二五所厦门材料研究院检测团队主动作为，不断提升服务意识、响应客户需求，积极开拓横向检测课题合作新领域。在获得国产首艘大型邮轮研究项目信息后，该所进行了长达两年时间的持续跟踪和技术交流，在查阅了大量资料，和对课题研究方案进行了反复讨论修改后，最终向上海外高桥造船有限公司交出了满意的技术方案，赢得对方高度认可并成功中标。

我国首艘国产大型邮轮计划实船交付时间为2023年9月30日，主要服务于国内邮轮市场。

近些年，随着旅游业的不断发展，邮轮游客需求量不断增长。预计到2035年中国邮轮游客总量将达1400万人次，中国或将成为全球最大的邮轮旅游市场之一。（洛报融媒记者 赵志伟）