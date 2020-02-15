洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这艘“中国第一”有2125间客房可容纳5246名乘客 还将用上七二五所的新技术
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 15:03

　　国庆节期间，我国首艘国产大型邮轮正在上海外高桥造船有限公司紧张建造。让洛阳人自豪的是，这艘“中国第一”将用上七二五所的防腐新技术。

　　今天，记者从中国船舶七二五所获悉，该所厦门材料研究院近日收到上海外高桥造船有限公司通知，对方告知，七二五所成功中标我国首艘国产大型邮轮防腐蚀涂层研究项目。

　　根据此次中标项目的要求，七二五所需对我国首艘国产大型邮轮特殊区域开展涂装防腐设计及应用研究，对饮用水舱、灰水舱、污水舱、外板水下等区域防腐方案进行试验验证，并完成涂装防腐设计研究工作。七二五科研人员介绍，上述相关研究可为我国船厂承接高端船舶制造提供重要数据支撑。

　　大型邮轮是船舶工业设计建造难度最高的船型之一，被誉为造船业“皇冠上的明珠”，是我国目前唯一尚未攻克的高技术船舶产品。现在，全球仅有德国、意大利、法国、芬兰和日本等国家能够完成大型邮轮建造并成功交付。

　　实现国产大型邮轮的设计建造，是中国几代造船人孜孜以求的蔚蓝梦想。

　　2018年11月6日，在首届中国国际进口博览会上，中国船舶工业集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团正式签订了2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮合同。

　　2019年10月18日，首艘国产大型邮轮在中国船舶工业集团有限公司旗下的上海外高桥造船有限公司点火开工，全面进入实质性建造阶段。

　　首艘国产大型邮轮总造价达到7.7亿美元(约合54亿元人民币)，其设计理念基于意大利芬坎蒂尼集团为嘉年华集团建造的歌诗达威尼斯号邮轮。邮轮建造完毕，将入级中国船级社和英国劳氏船级社。

　　作为国产首艘大型邮轮，它的“大”首先体现在船体上。邮轮总吨位约为13.5万吨，总长323.6米，宽37.2米，有2125间客房，最多可以容纳5246名乘客。粗略统计，整船零部件多达2500万个。

　　其次，它的“大”还体现在系统集成量上。邮轮上拥有剧院、带露天甲板的泳池、水滑梯、KTV、鲜酿酒吧等多种活动场所，每一个单元空间都有不同的功能。就像人体一样,要将全船的“血液系统”“消化系统”“神经系统”等进行集成，并有效运转，对于建造方而言是一个巨大考验。

　　面对竞争激烈的市场环境，七二五所厦门材料研究院检测团队主动作为，不断提升服务意识、响应客户需求，积极开拓横向检测课题合作新领域。在获得国产首艘大型邮轮研究项目信息后，该所进行了长达两年时间的持续跟踪和技术交流，在查阅了大量资料，和对课题研究方案进行了反复讨论修改后，最终向上海外高桥造船有限公司交出了满意的技术方案，赢得对方高度认可并成功中标。

　　我国首艘国产大型邮轮计划实船交付时间为2023年9月30日，主要服务于国内邮轮市场。

　　近些年，随着旅游业的不断发展，邮轮游客需求量不断增长。预计到2035年中国邮轮游客总量将达1400万人次，中国或将成为全球最大的邮轮旅游市场之一。（洛报融媒记者 赵志伟）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605