爽！国庆假期到汝阳，除了美景，还有……

国庆假期间的洛阳市汝阳县热闹得很，高山菊花节、灯光秀、篝火晚会、7D“北极光”之夜……各类文化旅游活动等您来。为了方便您游玩，洛报融媒记者为您梳理了国庆假期汝阳县的部分精彩活动，金秋时节，快来“醉美汝阳“玩耍吧……

国庆假期间的洛阳市汝阳县热闹得很，高山菊花节、灯光秀、篝火晚会、7D“北极光”之夜……各类文化旅游活动等您来。为了方便您游玩，洛报融媒记者为您梳理了国庆假期汝阳县的部分精彩活动，金秋时节，快来“醉美汝阳“玩耍吧……

★伏牛山第一届高山菊花节

10月1日，汝阳县首届菊花节在付店镇火庙村开幕。绿水青山间，朵朵菊花红胜火，粉似霞，黄如金……千姿百态，引人入胜。付店镇依托生态优势，大力发展绿色生态产业项目，火庙村、石柱村、松门村和泰山村共种植菊花近千亩，种植观赏菊30万株、180亩，当地群众通过菊花种植走上致富路。

此次菊花节共展出菊花500多个品种，大型鲜花造型有龙、凤、蝴蝶、葫芦、稻草人和花篮等。

活动时间：10月1日-10月20日

活动地址：汝阳县付店镇火庙村

★2020汝阳首届“虎山一号”之约北极光之夜

您见过极光吗？现在，您不用到北极，来汝阳就能见到“极光”。专业光影团队历时两个月，通过高科技手段，人工制造出了7D“极光秀”，抬头一看，漫天“极光”，犹如到北极旅行。

活动时间：9月22日-10月7日晚上19：00—晚上22：00

活动地址：中农富源生态园(汝阳县汝安路与观景大道交叉口)

★西泰山：灯光篝火晚会

这个假期，西泰山不仅有如画般的秋色，还有大型灯光秀和篝火晚会等着您。西泰山的夜晚很美，您不仅能抬头望见星空，还能在西泰山炎黄广场观看灯光秀，围着篝火载歌载舞，放松身心。

活动时间：10月1日-10月5日(20：00)

活动地址：汝阳西泰山风景区

★恐龙王国晒秋节

河南汝阳恐龙国家地质公园的“恐龙王国晒秋节”开始了。来到恐龙公园，您能看到许多以蔬菜、瓜果、粮食为材料制作的丰收景观。您还能参与形式多样的丰收互动活动，到农作物展区认识农作物，参加磨粮食大赛、搓玉米大赛等活动，以接地气的方式学习农业知识。

活动时间：10月1日-10月8日

活动地址：河南汝阳恐龙国家地质公园 （洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 吴会菊）