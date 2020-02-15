洛阳青年作家“会说话的肘子”的网络小说新作正式出版 在广州签售受追捧

今日，洛报融媒记者从广州CICF漫展获悉，洛阳青年作家“会说话的肘子”(简称“肘子”)携新作《第一序列1》亮相漫展，举行的新作签售会受到读者和粉丝追捧，数百人排队等待购书签名，现场气氛火爆。

图片由“肘子”提供

今日，洛报融媒记者从广州CICF漫展获悉，洛阳青年作家“会说话的肘子”(简称“肘子”)携新作《第一序列1》亮相漫展，举行的新作签售会受到读者和粉丝追捧，数百人排队等待购书签名，现场气氛火爆。

“10月1日，《第一序列》第一本20万字的实体书由长江出版社出版上市，全书共289万字，预计出版十余本。”“肘子”说，今年8月17日，《第一序列》在起点中文网完结，8月31日，网络小说《第一序列》被永久入藏国家图书馆。此外，该作品还入选中国作家协会2020年网络文学重点作品扶持选题。

《第一序列》是一部科幻题材小说，内容简介如下：

在一次科技大爆炸中，世界陷入灾变，灾变后的世界科技与文明不复存在。一个个壁垒拔地而起，壁垒外的世界是已经基因突变的动植物，危险重重，只有进入壁垒，才有机会活命。小说主人公任小粟和颜六元作为流民在壁垒外荒野求生，一次偶然的机会，让任小粟获得了一个超自然能力——通过获取他人的正面情绪得到货币值兑换异能，进而增强自己的知识储备和身体素质。

图片由“肘子”提供

“肘子”原名任禾，生于1990年，洛阳人，现为阅文集团白金作家。2016年3月，他开始在起点中文网连载小说，目前已创作完成《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》等4部作品，总字数880余万字。(洛报融媒记者 余子愚)