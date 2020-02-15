洛邑古城周边怎么停车？交警部门发布攻略

近日，洛邑古城景区人气爆棚，不少不熟悉周边环境的市民和游客在寻找停车位时可能会遇到困难。市交警部门发布洛邑古城周边停车攻略，提醒市民和游客文明出行、有序停车。

近日，洛邑古城景区人气爆棚，不少不熟悉周边环境的市民和游客在寻找停车位时可能会遇到困难。市交警部门发布洛邑古城周边停车攻略，提醒市民和游客文明出行、有序停车。 近日，洛邑古城景区人气爆棚，不少不熟悉周边环境的市民和游客在寻找停车位时可能会遇到困难。市交警部门发布洛邑古城周边停车攻略，提醒市民和游客文明出行、有序停车。 新街小石桥洛邑古城地下停车场 ●新街小石桥洛邑古城地下停车场，230个停车泊位。 出行提示：九都路东向西车辆，建议由九都新街路口右转进入该停车场；新街北向南方向车辆，可沿新街直行进入该停车场。 洛邑古城西侧停车场 ●洛邑古城西侧停车场，180个停车泊位。 出行提示：九都路东向西车辆，可沿九都路直行进入该停车场。 洛邑古城东侧停车场 ●洛邑古城门口东侧停车场，50个停车泊位。 出行提示：此停车场经常饱和，不建议广大驾驶员朋友前往停放车辆。 九都路校场街东南侧停车场 ●九都路校场街东南侧停车场，120个停车泊位。 出行提示：九都路西向东方向车辆，可沿九都路直行进入该停车场。 九都路柳林街东南广场停车场 ●九都路柳林街东南广场停车场，130个停车泊位。 出行提示：九都路西向东方向车辆，可沿九都路直行进入该停车场。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)