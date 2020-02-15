从稚嫩萌娃到花甲老人，从“江湖新手”到“武林高手”，面向全民开坛设擂的“武林大会”——“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会武术比赛今日“开打”，我市近800名武术爱好者们齐聚洛阳市体育中心广场进行“洛城论武”，集中展现传统武术的魅力。

从稚嫩萌娃到花甲老人，从“江湖新手”到“武林高手”，面向全民开坛设擂的“武林大会”——“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会武术比赛今日“开打”，我市近800名武术爱好者们齐聚洛阳市体育中心广场进行“洛城论武”，集中展现传统武术的魅力。

一套功夫扇、一路青龙刀、32式太极剑……比赛现场，武术爱好者们组团参赛，75支代表队相继登场，各展风采。刀、剑、枪、棍等传统兵器在选手们手中如行云流水，令人目不暇接。

“武术作为传统体育项目，它的传承与发展一直受到国家及群众的广泛关注。长期以来，我市非常重视武术事业的发展，始终将武术作为全民健身活动的一项重要项目。尤其是近年来，有越来越多的学校将武术纳入日常体育教学内容,使得武术这项传统体育能从娃娃抓起，这对弘扬中华武术、传承中华文化起到了积极作用。”洛阳市武术协会秘书长武秋月说，此次武术比赛的举办，不仅能给我市武术爱好者们提供一个相互切磋的平台，还能进一步增强群众对传统武术的了解，营造出全民健身的浓厚氛围。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(记者 郭瑛 文/图)