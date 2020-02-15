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最小的5岁，洛阳这群“小戏骨”登上央视秋晚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-03 11:30

　　“唯美大气”“高审美，高质量”“千年古都与舞美设计交相辉映”……中秋国庆当晚，在千年古都洛阳录制的央视中秋晚会一经播出，反响热烈，广受赞誉。

晚会视频截图

　　在央视秋晚节目中，相信咱河南人一定对这个节目印象深刻——尚雯婕表演的《木兰诗》。节目中，一群身披红装的“小花木兰”英姿飒爽亮相舞台，唱起豫剧《花木兰》选段《谁说女子不如男》——“刘大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲，男子打仗到边关，女子纺织在家园。”节目中，小演员们铿锵有力的唱腔，一招一式的动作，都有板有眼，将花木兰表演得栩栩如生。她们就是洛阳红英少儿戏曲培训中心的小演员们。9月17日晚，洛报融媒记者探班央视秋晚录制现场，在后台独家采访了正在候场的小演员和她们的老师。

《木兰诗》视频截图

　　洛阳红英少儿戏曲培训中心负责人马红英介绍，此次参与央视秋晚表演的，一共有40名女生，其中最小的年仅5岁，最大的14岁。她们不仅常常出现在洛阳的各大晚会上，多次亮相央视，还上过央视春晚，获得过很多荣誉，堪称“小戏骨”。

演出后台候场的小演员们

　　马红英说，正是由于孩子们有丰富的舞台经验，上台放得开，表现力强，这次又入选参与央视秋晚的表演。台上一分钟，台下十年功。为了准备央视秋晚，孩子们提前一个月开始进行排练，前期在新区体育场，后期到晚会现场进行走台。“我们每天都请假来排练，能登上央视秋晚的舞台很激动！”在后台，11岁的周泽豫和同伴们互相比划着动作，认真练习着。

《木兰诗》视频截图

　　今年5岁的董安然是团队中年纪最小的演员。由于她从小对戏曲节目特别感兴趣，母亲韩丹有意培养，在她两岁7个月时送她去学习戏曲，小小年纪的她曾参加央视2020年戏曲春晚洛阳分会场的录制。“最晚排练到凌晨四点，排练时全程状态都很好，再晚都很精神，结束后一上车倒头就睡了。”由于年级小，母亲韩丹每天陪伴董安然到场排练。“孩子爱好表演，上台不怯场，看着她自信登台，我很欣慰！”

《海上明月》视频截图
《海上明月》视频截图

　　据了解，除了《木兰诗》，孩子们还参与了尾声歌舞《海上明月》的表演。让我们为洛阳这群小演员点赞吧！(洛报融媒记者 李冰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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