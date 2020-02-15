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心疼！货车侧翻近4000箱白酒散落，雨天开车一定减速慢行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-03 11:40

　　昨日12时许，正下着小雨，连霍高速新安西收费站下站匝道处，一辆重型半挂货车发生侧翻。这起单方事故导致车上3800多箱酒散落一地，下站匝道出现临时堵塞。

　　接警后，洛阳高速交警洛三中队中队长李伟到场发现，现场弥漫浓重的白酒味，司机并无大碍。

　　因现场已出现拥堵，李伟现场指挥调配警力：一组警力在连霍高速主线负责远距离封控，另一组组警力负责现场勘察，同时联系抢险救援人员和车辆紧急入场。

　　据货车司机杜师傅介绍，其驾驶装有3800多箱白酒的大货车，从四川回东北。途经新安西站时准备走匝道先出站，但因操作不慎，导致货车在匝道转弯时侧翻。

　　13时许，大型抢险吊车赶到现场，交警、路政及抢险队员冒雨分工协作，历经约1小时将侧翻货车扶正，并对现场散落的白酒紧急清理。14时许，现场基本清理完毕。养护人员对现场油污路面清理后，过往车辆缓慢通行。

　　洛阳高速交警提醒，雨天路滑，司机朋友一定注意减速慢行。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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