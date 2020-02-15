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洛阳警方提醒：欢度“双节”时，警惕这些电信网络诈骗套路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-03 09:04

　　“双节”假期已经开启，广大市民或合家团聚或外出游玩。昨日，洛报融媒记者获悉，洛阳市公安局反诈中心通报假期多发电信网络诈骗案件类型，以及这些案件类型的诈骗手段和防范措施，提醒大家提高警惕，守护好自己“钱袋子”，平安快乐过佳节。

　　航班取消诈骗

　　诈骗手段：不法分子冒充航空公司客服人员，发送“航班取消”诈骗短信，称航班取消需办理免费退票。随后，会发来伪造的退票网页，让受害人填写身份信息、银行卡、手机号，当手机验证码也填写进去后，受害人银行卡里的钱被转走。

　　警方提示：不轻信、不转账，如果您是通过飞机出行，又恰好收到了“航班取消”短信，一定要在第一时间拨打航空公司官方电话或通过购票网站进行确认。另外，陌生人发来的链接、二维码不要轻易点击或扫描，自己的个人信息及银行账户信息不随意填写、泄露。

　　ETC失效诈骗

　　诈骗手段：不法分子冒充ETC平台工作人员，向车主发送类似官方语言的诈骗短信，以“ETC认证失效”为由，诱骗车主点击进入钓鱼网站、填写个人信息，盗取车主银行卡内钱财。

　　警方提示：来路不明的短信内容勿信，如有疑虑应与原办理机构联系。未知来源的网站、APP勿点击，个人信息不随意填写。

　　冒充客服退款诈骗

　　洛阳市公安局反诈中心民警介绍，每当节日，网购平台都会推出各种打折优惠措施，“冒充客服退款诈骗”在这期间高发，其中诱导受害人进行“网络贷款”是“冒充客服退款”诈骗实施的主要手段。

　　诈骗手段：犯罪分子首先报出受害人相关购物信息，证明自己是商家，初步骗取信任后，以商品存在质量问题、须退款退货，并让受害人添加“官方客服”微信。随后，用受害人支付信用不足无法到账等借口，一步步诱使受害人转账或者从互联网借贷产品中贷款给对方。

　　警方提示：对于出现商品存在质量问题、损坏或丢失，应直接与网店卖家或官方平台联系，不轻信主动找上门的任何社交平台的账号。陌生人发来的链接、二维码不要轻易点击或扫描，自己的个人信息及银行账户信息不随意填写、泄露。自己收到的验证码是自己财产资金的最后一条防线，一定不要轻易透漏给对方或者陌生人。

　　警方提醒，遭遇电信网络诈骗后，第一时间拨打110或到当地公安机关报警。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 孙育豪）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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