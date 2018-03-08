这家洛阳企业生产的摩托车，为啥迎来订单“井喷”？

“9月，我们‘洛嘉’摩托车在手订单升至12000多辆，创造了历史新高！”今年国庆节期间，这个振奋人心的消息，成为洛阳北方企业集团有限公司(简称北企集团)广大职工争相谈论的热门话题。

“9月，我们‘洛嘉’摩托车在手订单升至12000多辆，创造了历史新高！”

今年国庆节期间，这个振奋人心的消息，成为洛阳北方企业集团有限公司(简称北企集团)广大职工争相谈论的热门话题。

在全球经济增长乏力、经济复苏逐渐趋缓的大环境下，“洛嘉”摩托车产销量为什么能够创造奇迹？

北企集团的答案很简单——不懈怠、不退缩，对外勇于开拓市场、对内争分夺秒抢抓生产，扎扎实实落实“双循环”战略，终于实现摩托车订单“井喷”。

2月初，正值国内疫情暴发高峰期，但“洛嘉”摩托车的一些海外市场所在国家尚未被波及。北企集团抢抓机遇，率先复工，一方面利用库存物资抓紧生产，一方面想方设法采购所需生产物资和防疫用品，复工复产成效显著。

疫情在国外迅速蔓延后，以出口为主的“洛嘉”摩托车也陷入困境。在企业党委的统一领导下，北企集团制定了一系列与境外疫情防控有关的营销管理举措，安全有序开拓海外市场。

企业还在全体干部职工中开展“我为洛嘉销售做贡献”活动，以部门为单位广泛组织全员营销大讨论，积极探索“互联网＋营销”新模式。

北企集团外贸部门通过电话、视频等手段加强与海外客户沟通，并通过在线形式积极参加广交会。销售人员根据重点目标市场所在国时差，分三组、三个时段进行直播营销，产品推介成功覆盖欧洲、亚洲、非洲、南美洲及北美洲，在直播间浏览排序中，“洛嘉”品牌一路上冲，最终位居摩托车板块第一名。借助“云”销，“中国洛嘉”的品牌形象在“一带一路”沿线国家及其他国家和地区深入人心。

与此同时，北企集团在公司内部向全体职工发出“掀百日大战、展北企宏图”活动倡议，提出销售12000辆摩托车的任务。一线生产单位干部职工战高温、夺高产，“洛嘉”摩托车产销量连续三个月实现攀升——7月，北企集团产品出口环比增长145%；8月，经营形势持续向好，产品出口环比提高64%；9月，“洛嘉”订单进一步提升到12000多辆，创历史新高。(洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 赵留斌)