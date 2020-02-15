他们离秋晚舞台如此之近，却……

在洛阳录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会1日晚播出后，关注热烈，好评如潮。

在洛阳录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会1日晚播出后，关注热烈，好评如潮。

这台晚会背后，有这样一群人，他们对于秋晚的体会比我们深刻得多，因为他们一直忙碌在节目录制现场，为晚会的圆满成功付出了大量时间和精力。但是，他们当中的有些人，即使在现场，也没有比我们多看一眼。

洛阳市政府办公室职能转变协调科科长陈光辉担任此次央视秋晚后勤保障组联络员，主要承担央视团队的食宿保障、车辆调度、医疗卫生、通信服务等任务。自8月17日至9月23日，共统筹协调接待各类演职人员1317人，调度专属车辆1326台次，协调公交车辆201台次，均做到高效衔接、安全守时、保障到位。

“我感触最深的就是，各工作专班能够通力协作、配合默契地完成好每一项任务。”陈光辉说，“不论什么时间接到任务单，我都是第一时间沟通衔接，做好各类突发情况的处置。我为自己能够有幸参加此次保障任务而感到骄傲！”

陈光辉说，整个活动当中，各责任单位不惧困难、齐心协力，真正做到了“分工不分家”，有力保障了晚会的顺利进行。“这次秋晚保障任务的圆满完成，不仅为我们今后的工作积累了不少宝贵经验，也增强了自己进一步做好组织交给的各项任务的信心。”

央视秋晚在洛阳录制期间，河南科技大学信息工程学院大二学生常乐作为该校中秋晚会志愿者学生负责人，每天忙碌到很晚。“我们主要负责导演组工作人员饮食、演员服装等工作。十几天时间里，我们服从安排，听从指挥，没有人叫苦叫累，每个人都激情满怀地投入工作……”常乐说，录制结束后，央视节目组给予青年志愿者很高评价，这将激励我以后更加努力，用实际行动传递青春正能量。

“我们这些群众演员可能不会拥有镜头，但我们依然在镜头背后灿烂的微笑，因为我们代表着洛阳青年志愿者的形象！”群众演员张佳艺说，在成为央视秋晚群众演员的十几天里，每天都被一些东西深深地感动着。“排练和录制中，舞蹈演员对每一个细微动作追求完美，导演对每一个细节、表情、镜头极致专注，摄像师对着屏幕反复修正舞美效果，每一名青年志愿者都服从安排、积极热情、坚守到深夜……在现场的每一个人都在自己的岗位上默默坚守，都在为了央视秋晚在洛阳的圆满录制而努力！”

精彩纷呈的演出，离不开消防、公安、电力、环卫等保障人员夜以继日的辛苦付出，他们就像一道道“看不见的风景线”坚守在各个角落，甚至看不到现场任何表演。

“别人关注的是节目，我操心的是地上有没有垃圾……”老城区环卫工张剑每天忙碌在晚会舞台附近，随时做好环境卫生服务，确保舞台和现场干净整洁。“明知道自己喜欢的歌手从身边经过，却不能多看一眼……”张剑说，“看到晚会在央视播放了，我感觉我们流下的每一滴汗水、付出的每一分努力都是值得的！”(洛报融媒记者 孙自豪)