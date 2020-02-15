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洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区有优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 19:05

　　文人雅士聚集的中秋诗会、精采绝伦的歌舞晚会、别具匠心的创意活动、优惠的景区政策……这个假期，文化范儿十足的新安县给各地游客送出了文旅“大礼包”。

　　今日，洛报融媒记者从新安县相关部门获悉，今起，该县推出了诸多活动和优惠。

　　活动一：

　　即日起至10月8日，每晚7点半“河洛欢歌 唱响新安”活动在新安县体育馆西侧举办。届时，新安县曲剧团、洛阳古筝艺术学校、态度街舞等将走进新安县体育馆，带来一场场视觉盛宴。

　　活动二：

　　即日起日至12月31日，凡购买龙潭大峡谷景区门票者，即可领取黛眉山景区、青要山景区、荆紫仙山景区门票。

　　活动三：

　　假期，龙潭大峡谷景区举办“礼赞国庆情满中秋”系列活动。着汉服或者其他传统民族服饰的游客，可免门票游览龙潭大峡谷、荆紫仙山。

　　（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 崔莹莹 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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