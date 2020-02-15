洛阳交通运输行业万余车辆保假期出行，咨询投诉电话……

今年假期，洛阳市人员、车辆出行达到高峰，探亲和旅游的客流量大幅增长。今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，全市共投入班线客车、公交车、出租车等万余辆，备足运力保障假期出行。

今年假期，洛阳市人员、车辆出行达到高峰，探亲和旅游的客流量大幅增长。

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，全市共投入班线客车、公交车、出租车等万余辆，备足运力保障假期出行。

出租车：继续加强疫情防控，通过热线处理投诉

洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心了解到，为应对假期，该中心投入4200多辆出租车，并出台相关措施。

各出租车企业继续加强疫情防控，督促司机在营运过程中坚持佩戴口罩，提醒乘客出示健康码，并做好防护工作。加强日常监督检查和隐患排查，做好营运车辆车况检查和维护保养。

出租车必须保持车容车貌干净卫生，白色座套保证一天一换，车内张贴禁烟标识，出租车驾驶员规范驾驶，系好安全带。倡导“不乱停乱放、不越停止线、不违规使用远光灯、不车窗抛物、驾车不接打手持电话、机动车主动礼让行人”的文明交通行为。

各出租车企业继续对驾驶员进行文明意识、服务意识的强化培训，保持好飞机场、高铁站、火车站、市内各旅游景点、商圈等重要位置的营运秩序，诚信经营、礼貌待客、文明服务，杜绝欺客宰客等违规行为。

值班人员坚守岗位，及时处置突发事件，一旦出现旅客积压现象，要及时调配运力、尽快疏散旅客。

通过110、12328等热线进行投诉受理、处理，对严重违规和被曝光的出租车驾驶员给予严厉重罚。

公交：文旅专线配备导乘员，推广洛阳历史文化

洛阳市公交集团投入公交车2000辆，开展车容车貌靓化、“文明出行我先行”等主题活动，进一步提升服务水平。投入文旅专线、81路、53路、9路、99路、206路等6条公交线路，并配备导乘员为乘客讲解洛阳历史，提供暖心服务。

此外，该集团继续加强疫情防控，乘坐公交车须佩戴口罩、出示洛康码，接受体温测量。

客运：千余辆班线客车“备战”

洛阳交运集团严格执行“三不进站，六不出站”制度，杜绝“三超一疲劳”等违规现象发生，并利用GPS等先进技术手段对客车进行全程监控，及时纠正超速、超载、疲劳驾驶等违章行为。

洛阳汽车站、龙门客运中心出台假期应急管控预案，根据不同区域客流承载能力进行客流管控，设置控制点；增开售票窗口；候车大厅增加10名志愿者为旅客提供志愿服务；积极调配车辆、调整班次。

另外，上述两站继续加强疫情防控。旅客进站须佩戴口罩、出示洛康码，接受体温测量。

洛阳汽车站服务咨询电话：63233186。龙门客运中心服务咨询电话：60235849。

公路部门：保障项目建设进度，加强公路养护

洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心了解到，539省道偃师山化至顾县营防口改建、310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建、344国道东灵线3个项目、312省道郑三线新安境仓田村至新渑交界段新建等项目继续推进。

该中心假期重点做好公路日常养护，及时整治路面病害，确保行车畅通。

高速：假期执行免费通行政策，发布服务信息

今年假期免费通行时间从10月1日零时起至10月8日24时；免费通行车辆为7座以下(含7座)小型客车。

洛报融媒记者从洛界高速公路管理处了解到，该处在所辖各收费站前广场设置锥形标、交通引导提示牌等渠化分流标志，引导缴费车辆与免费车辆分道、分区域有序行驶。加强物资储备、机械设备检修和路段巡查力度，确保能迅速展开抢险救援；针对道路施工路段、事故多发路段、危险路段和易堵塞路段，实施重点管控，加密车辆巡查次数；对收费网络、监控设施、电子情报板、供配电系统等设施进行全面检查，确保运行正常；实时收集路况信息上报省高速指挥中心，供后者通过媒体及时发布。

温馨提示

目前，二广高速龙门服务区正在进行封闭施工，预计明年8月底恢复开放。二广高速汝阳北停车区正常开放，可用餐、加油、停车休息，但不可住宿。

二广高速与连霍高速互通(朱家仓枢纽互通)到二广高速与宁洛高速互通(彭婆互通)段天桥正在进行拆除、新建。10月24日24时前，二广高速洛阳城区段限高4.5米、限宽4米。

白马寺、关林两个收费站正在封闭改造，其他站正常开放

假期各收费站都有志愿人员为司乘人员、来洛旅游人员、群众提供开水、纸笔、手机充电器等物品，提供各类帮助。出行期间若需咨询或求助，可拨打河南高速客服电话12328或洛界高速公路管理处监控中心电话65820923。

交通执法及海事：加强渡口渡船载客监管，严查旅游包车

交通执法部门

加强农村、山区、高速公路、旅游景区等区域客运班车、旅游包车管控力度，严厉打击超员超速、超载超限、疲劳驾驶、非法载客等违法违章行为。督促运输企业落实安全生产主体责任，做好安全宣传教育工作，重点突出对从业人员安全生产法规制度、操作规程、应急处置等方面的教育培训。

海事部门

加强重点渡口渡船的现场安全监管，严禁“三无”船舶非法营运，严禁非运输船舶载客。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 李斌 吴伟 李博 刘圣涛 张毅 文/图)