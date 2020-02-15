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央视秋晚里，这些古诗词和洛阳有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 17:56

　　诗词文章，既是河洛大地的文化积淀之一，又是中国传统文化里最鲜活的血液。在中秋这个极富意蕴的传统节日里，古往今来无数文人墨客用优美的诗词来传递情感。

　　昨晚，在我市录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会(简称央视秋晚)通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出，并在央视频、央视网及各类新媒体平台同步呈现。在这场全球华人共同的中秋盛典中，有不少和洛阳有关的古诗词，不仅饱含着浓浓的中国风，也让这台晚会增添了厚重与韵味。

　　洛报融媒记者为您盘点这些央视秋晚上出现的和洛阳有关的古诗词，让我们在这些古诗词中，感受传统文化之美。

　　1.原声重现：

　　孟盛楠：鲁豫啊，我发现你一说起家乡，滔滔不绝，如数家珍，而且还文采飞扬，宛若诗仙附体嘛。

　　任鲁豫：不是我的文采好，李杜诗篇万古高。比如那首非常经典的，谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。

　　孟盛楠：李白的名篇。

　　任鲁豫：还有那首非常经典的，洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。

　　孟盛楠：张籍的佳句。

　　任鲁豫：行啊，都知道啊，点赞。

　　孟盛楠：不仅如此，我还知道王湾的，乡书何处达，归雁洛阳边。更不用说王昌龄的名句了，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。

　　2.古诗词解读：两位主持人短短对话中，就出现了四首和洛阳有关的古诗，分别是《春夜洛城闻笛》《秋思》《次北固山下》《芙蓉楼送辛渐》。值得一提的是，这四首故事中，有三首都出现在中小学的语文课本中，成为经典古诗代代传颂。

　　这三首古诗分别是：

　　芙蓉楼送辛渐

　　作者：王昌龄

　　寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。

　　洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。

　　这首《芙蓉楼送辛渐》被收录于人教版六年级语文下册，王昌龄这首情感真挚的离别诗，至今读罢仍令人齿颊生香。

　　春夜洛城闻笛

　　作者：李白

　　谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。

　　此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。

　　《春夜洛城闻笛》出现于部编版七年级语文下册中，不知何人深夜吹笛，悠扬的笛声乘着春风散落全城。伤离惜别的曲调，勾起诗人李白无尽的乡思。那些闻听笛声的游子，又有谁不会被唤起浓浓的思乡之情呢？！

　　次北固山下

　　作者：王湾

　　客路青山外，行舟绿水前。

　　潮平两岸阔，风正一帆悬。

　　海日生残夜，江春入旧年。

　　乡书何处达？归雁洛阳边。

　　在这首被收录于部编版七年级语文上册中的《次北固山下》，作者是咱们的洛阳老乡、唐代诗人王湾，身在江南的他把思乡之情寄予北归的大雁，于是就有了“乡书何处达？归雁洛阳边。”的慨叹。

　　秋思

　　作者：王湾

　　洛阳城里见秋风，

　　欲作家书意万重。

　　复恐匆匆说不尽，

　　行人临发又开封。

　　张籍这首《秋思》寓情于事，借助日常生活中一个很常见的片断——寄家书时的思想活动和行动细节，非常真切细腻地表达了作客他乡的人对家乡亲人的深切怀念。(洛报融媒记者 李砺瑾 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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