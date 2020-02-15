在央视秋晚的舞台，著名作曲家谷建芬弹奏起31年前创作的这首歌

“今天是你的生日我的祖国，清晨我放飞一群白鸽……”在昨晚的2020央视秋晚上，著名作曲家谷建芬钢琴弹奏、歌手杨坤演唱的节目《今天是你的生日》为伟大祖国祝福。今日，洛报融媒记者采访到谷建芬的女儿谷婴，她讲述了更多节目背后的故事。

“今天是你的生日我的祖国，清晨我放飞一群白鸽……”在昨晚的2020央视秋晚上，著名作曲家谷建芬钢琴弹奏、歌手杨坤演唱的节目《今天是你的生日》为伟大祖国祝福。今日，洛报融媒记者采访到谷建芬的女儿谷婴，她讲述了更多节目背后的故事。

在此前接受央视记者采访时，今年已经85岁高龄的谷建芬老师提到，这首《今天是你的生日》是她在中华人民共和国成立40周年时作的。

谷婴说，这首歌对于母亲很有意义，也很重要。早在1959年，中华人民共和国成立10周年的时候，那时候的母亲只有20多岁，在中央歌舞团(今中国歌舞团)从事舞蹈音乐创作。在天安门前参加10周年庆典的时候，上学时主修作曲的母亲就有一个想法，为伟大的祖国写一首歌，在天安门前播放。直到1989年，由谷建芬作曲、韩静霆作词的《今天是你的生日》，作为为祖国献礼的一首歌和广大歌迷见面。这首歌的原名是《十月是你的生日》，后来改名为《今天是你的生日》，而且一直流传至今，无数中华儿女用这首歌向祖国母亲表达深情。

“母亲60多年前的心愿，在去年实现了。”谷婴说，去年是中华人民共和国成立70周年，在大阅兵开始前，天安门前播放的第一首歌，就是这首《今天是你的生日》。去年，央视邀请包括母亲在内的众多知名艺术家，在国家博物馆举行快闪活动，而母亲作为指挥，快闪的歌曲仍是这首歌。

洛报融媒记者发现，在去年的快闪中，谷建芬老师穿着的衣服和1日晚上弹奏钢琴时的衣服是同一件。

“这件衣服是二十多年前买的了。”谷婴说，其实母亲平时穿的衣服以素色为主，这件红色的外套，只有在出席重大场合时才穿。其实母亲过去参与过不少次央视中秋晚会，只有这次作为艺人身份参加，起初母亲比较拒绝，但当了解到很多歌迷都想知道母亲的近况，最后母亲不仅参加了中秋晚会，还在现场弹奏起这首自己作曲的歌曲。

谷婴说，昨晚，母亲一直在电视机前看这台在洛阳举办的晚会，而家里的电话也一直响个不停，世界各地的关心母亲的人还有亲朋好友都给家里打来电话，问候母亲，表达节日的祝福。(洛报融媒记者 李砺瑾)