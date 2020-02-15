洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳高速交警支队发布绕行建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 14:07

      1日下午，洛报融媒记者在二广高速1148公里至1150公里段启用无人机航拍。通过航拍可看到，二广高速部分路段为单幅双向通行，过往车辆缓慢通行。

　　因改扩建，二广高速洛阳城区段情况如下：

　　二广高速1138公里至1172公里(大致区间段为二广高速连霍高速交会处至龙门站南8公里处)应急车道被占用，部分道路变窄；二广高速1149公里至1152公里(大致区间段为二广高速白马寺站至瀍河站南1公里处)施工，单幅双向通行；二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米。

　　洛阳高速交警支队发布绕行建议：对于南北向出入车辆，建议绕行从连霍高速、宁洛高速及洛栾高速的城区站点上下站，可绕行至连霍高速孟津站、洛阳站，或宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/视频)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 秋晚效应来啦：1780倍！全国游客对洛...
  • 4个小时的央视秋晚预热节目，洛阳元素...
  • 相约洛阳！中央广播电视总台中秋晚会...
  • 洛阳体育博物馆开馆迎宾
  • 每天7000人！二里头夏都遗址博物馆调...
  • 李亚在检查节日值守、安全生产和文旅...
  • 洛城月 耀神州 在洛阳录制的2020年央...
  • 全省率先！洛阳首批超市药房来了
  • 长假首日，洛阳龙门站客流量达2万人次...
  • 甜！洛阳援鄂医疗队队员收到来自武汉...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    每天7000人！二里头夏...
    相约洛阳！中央广播电...
    洛阳公交人花样迎国庆
    “唐朝士兵”开城门！...
    精彩热帖

    节日快乐

    口之福

    欲放（王城菊）

    小浪底探秋色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605