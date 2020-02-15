二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳高速交警支队发布绕行建议

1日下午，洛报融媒记者在二广高速1148公里至1150公里段启用无人机航拍。通过航拍可看到，二广高速部分路段为单幅双向通行，过往车辆缓慢通行。

1日下午，洛报融媒记者在二广高速1148公里至1150公里段启用无人机航拍。通过航拍可看到，二广高速部分路段为单幅双向通行，过往车辆缓慢通行。

因改扩建，二广高速洛阳城区段情况如下：

二广高速1138公里至1172公里(大致区间段为二广高速连霍高速交会处至龙门站南8公里处)应急车道被占用，部分道路变窄；二广高速1149公里至1152公里(大致区间段为二广高速白马寺站至瀍河站南1公里处)施工，单幅双向通行；二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米。

洛阳高速交警支队发布绕行建议：对于南北向出入车辆，建议绕行从连霍高速、宁洛高速及洛栾高速的城区站点上下站，可绕行至连霍高速孟津站、洛阳站，或宁洛高速伊阙站、洛栾高速洛龙站。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/视频)