为英烈墓碑描红，嵩县这群人的举动收获19万名网友点赞

这两天，嵩县网友“张张”发布的一条抖音视频引发网友关注。视频中，嵩县退役军人事务局工作人员在该县烈士陵园开展烈士墓碑描红活动。截至今日上午，这条视频已经收获19万名网友点赞。

这两天，嵩县网友“张张”发布的一条抖音视频引发网友关注。视频中，嵩县退役军人事务局工作人员在该县烈士陵园开展烈士墓碑描红活动。截至今日上午，这条视频已经收获19万名网友点赞。

“他们为了人民解放事业献出宝贵生命，有的甚至没有留下姓名，我们要谨记着自己的责任与时代使命，这一笔一划的描红是我们对烈士的崇敬。”嵩县退役军人事务局工作人员说，没想到，同事随手发的视频在网上引来这么人的共鸣。

网友“扬帆”点赞说，向英烈致敬，向志愿者致敬。网友“滴水人生”说，铭记历史不忘英雄。网友“之子之”说，用行动证明，我们没有忘记故人舍生之义。

今年9月30日是我国第7个“烈士纪念日”，按照国家退役军人事务部的要求，为深切缅怀英雄烈士不朽功勋，弘扬伟大抗战精神和伟大的抗美援朝精神，在全社会营造崇尚英雄的良好风尚，嵩县特举办“红色九月 彪炳历史 照亮未来”活动。

9月26日上午，该县退役军人事务局组织全体干部职工组成志愿者服务队，开展为烈士陵园墓碑描红、打扫烈士陵园卫生等志愿服务活动，共描红烈士墓碑221座。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 王世光 高庆辉 文/图)