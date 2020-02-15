洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为英烈墓碑描红，嵩县这群人的举动收获19万名网友点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 12:16

　　这两天，嵩县网友“张张”发布的一条抖音视频引发网友关注。视频中，嵩县退役军人事务局工作人员在该县烈士陵园开展烈士墓碑描红活动。截至今日上午，这条视频已经收获19万名网友点赞。

　　“他们为了人民解放事业献出宝贵生命，有的甚至没有留下姓名，我们要谨记着自己的责任与时代使命，这一笔一划的描红是我们对烈士的崇敬。”嵩县退役军人事务局工作人员说，没想到，同事随手发的视频在网上引来这么人的共鸣。

　　网友“扬帆”点赞说，向英烈致敬，向志愿者致敬。网友“滴水人生”说，铭记历史不忘英雄。网友“之子之”说，用行动证明，我们没有忘记故人舍生之义。

　　今年9月30日是我国第7个“烈士纪念日”，按照国家退役军人事务部的要求，为深切缅怀英雄烈士不朽功勋，弘扬伟大抗战精神和伟大的抗美援朝精神，在全社会营造崇尚英雄的良好风尚，嵩县特举办“红色九月 彪炳历史 照亮未来”活动。

　　9月26日上午，该县退役军人事务局组织全体干部职工组成志愿者服务队，开展为烈士陵园墓碑描红、打扫烈士陵园卫生等志愿服务活动，共描红烈士墓碑221座。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 王世光 高庆辉 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总...
  • 因为一座门，爱上一座城！探寻2020央...
  • 王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市...
  • “唐朝士兵”开城门！应天门假期活动...
  • 国庆长假首日 洛阳多条高速公路车流量...
  • 秋晚效应来啦：1780倍！全国游客对洛...
  • 秋晚前播出的特别节目《传奇中国节》...
  • 今晚8点，央视中秋晚会与您相约洛阳
  • 这个双节，洛阳备下丰盛文旅大餐
  • 每天7000人！二里头夏都遗址博物馆调...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    每天7000人！二里头夏...
    2020中国豫西(洛阳)第...
    洛阳公交人花样迎国庆
    “唐朝士兵”开城门！...
    精彩热帖

    节日快乐

    口之福

    欲放（王城菊）

    小浪底探秋色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605