燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国行”洛阳站邀您嗨翻“十一”假期

刚刚落下帷幕的雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站，创造了单次充电续航166公里的新纪录，也刷新了人们对于电动车的全新认知。想实地了解最新、最潮的超长续航电动车吗？10月1日-5日，来雅迪“冠能中国行”洛阳站逛车展吧！雅迪在洛阳三大商场和各雅迪专卖店给洛阳人送超值福利，现金抵用券、超值换购、互动游戏、惊喜大礼等应有尽有，堪称史无前例大放“价”。

刚刚落下帷幕的雅迪“冠能中国行”动力里程挑战赛洛阳站，创造了单次充电续航166公里的新纪录，也刷新了人们对于电动车的全新认知。想实地了解最新、最潮的超长续航电动车吗？10月1日-5日，来雅迪“冠能中国行”洛阳站逛车展吧！雅迪在洛阳三大商场和各雅迪专卖店给洛阳人送超值福利，现金抵用券、超值换购、互动游戏、惊喜大礼等应有尽有，堪称史无前例大放“价”。

昨日上午9时，在三大车展现场涧西区王府井购物中心、名门微生活、洛龙区正大广场和洛阳雅迪各专卖店，雅迪“冠能中国行”洛阳站活动准时开启。记者在现场看到，车展区人头攒动，水泄不通，五颜六色的雅迪电动车整齐划一的排列在广场上，从四面八方赶来的市民们按捺不住对“冠军能量”的期待，不时向现场工作人员咨询和了解，并进行试驾和体验。

“我一个朋友是做外卖的，他们公司建议新入职的员工要买一辆能跑得远的电动车，买雅迪的就行。”在涧西区王府井购物中心的雅迪车展现场，一位参观者跟记者说，“天冷了，我的电动车不耐用了，所以就想趁着这次活动，买一辆雅迪电动车。”

想要出行方便？电动车必定是首选。不过，如何才能选择一辆好的电动车呢？续航、性能、安全性、颜值一个都不能少，在今天的雅迪“冠能中国行”洛阳站活动现场，有各式各样的电动车体验区、展示区，能满足你对电动车的期待和想象，并给你带来不一样的骑行体验。

在“冠能发电站”、“边骑边充电”的体验区，潮男潮女们怀着强烈的好奇心蜂拥而至，在骑行过程当中，只要放松转把或者刹车，大屏上的电磁波纹就开始波动，仪表盘上的电量也在逐步反弹，让人直观地感受到可以媲美特斯拉“反向充电”黑科技的雅迪领先行业的电动车科技，在场人群无不惊叹连连。

不远处的“冠能动力舱”内，一场令人肾上腺素飙升的特技骑行表演正在展开，两名特技骑行者骑着雅迪电动车，在里面高速完成交叉穿越、旋转等高难度动作。伴随着炫目的灯光和发动机的轰鸣，围观人群仿佛置身于荷尔蒙爆棚的好莱坞特技电影《速度与激情》之中，感受高空飞车互搏的紧张与刺激。

此外，雅迪“冠能中国行”洛阳站现场还布置了“冠能射箭营”、“幸运盲盒”抽奖等一系列精彩的互动游戏。随着一辆辆崭新的雅迪电动车被购买、安装、上牌，收银台前排起了下单付款的“长龙”，雅迪“冠能中国行”洛阳站活动正在引爆线下的抢购热潮。

看到这里，你是不是已经心动了？除了能赏好车、购好车，雅迪“冠能中国行”洛阳站还为广大洛阳市民带来了一系列重磅优惠活动，在10月1日至10月5日期间，广大市民前往南昌路王府井中心、名门微生活、洛阳正大广场雅迪电动车车展活动现场和洛阳雅迪专卖店参与寻宝游戏，得宝者即可领取礼品一份，礼品包含安全骑行礼包、洗衣液、大米，还有价值300元的购车抵用券。如果集齐了以上四种礼品，还可现场兑换价值1999元的雅迪小金鼠电动车一辆。

此外，洛阳雅迪还给广大市民准备了三重惊喜，准备买电动车和要换车的市民千万不要错过：

惊喜一：买车送现金券，雅迪帮你省钱。10月1日至10月5日，到车展现场购买雅迪电动车的朋友，即可现场参与抽奖赢取大礼包，购车现金券包含88元、158元、358元，最高4999元免单大奖等，现金券可直接抵当前购车款，帮你实实在在省钱。

惊喜二：以旧换新，雅迪帮你换新车。一转眼又快到十月了，赶紧趁着雅迪换购活动更新一下陪你度过春秋冬夏的“小电驴”吧！无论任何品牌电动车，均可参与换购，更多优惠车型请进店或者到车展现场咨询。

惊喜三：玩游戏！来互动！雅迪给你免费送礼。广大市民只要参与集字游戏，集齐“一次充电 多跑一半”8个字，即可到雅迪车展活动现场免费领取价值20元2KG洗衣液。

燃爆金秋，席卷全城！雅迪电动车冠能系列震撼来袭，给消费者带来“一次充电，多跑一半”的颠覆性体验。如果你也想要追随“冠军”骑行者的脚步，与“更高端的电动车”来一次激动人心的际会，不妨也来到雅迪“冠能中国行”洛阳站活动现场感受一下吧！(记者 李珂尧/ 文 杨晶博/图)④