央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割’同时段收视率

1日晚，在洛阳录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出，并在央视频、央视网及各类新媒体平台同步呈现。整场晚会高潮迭起、异彩纷呈，一经播出，便稳稳抓住了亿万观众的眼球，近乎‘收割’同时段收视率。

1日晚，在洛阳录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出，并在央视频、央视网及各类新媒体平台同步呈现。整场晚会高潮迭起、异彩纷呈，一经播出，便稳稳抓住了亿万观众的眼球，近乎‘收割’同时段收视率。

业内人士分析，此次晚会受到如此热烈关注，一是时间节点好，今年的中秋月圆之夜恰逢国庆节，处在全国抗击新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键时期，“家国情怀”主题扣人心弦、引人共鸣。二是举办地点好，正如央视秋晚官宣消息中指出的：“承办地洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，这对集中展示中华民族传统文化的根基与血脉，彰显民族文化的自信以及对华夏文明寻根溯源都有重要的象征意义。”

“秋晚‘收割’了收视率，洛阳‘收割’了我的心！”看了节目，很多网友惊呼：“古都洛阳实在为这台晚会增色太多！”

“我有一种预感……”长期关注洛阳文旅事业发展的网友“小o”说，“洛阳的旅游格局有可能就此转变，突破牡丹符号带来的每年热一个月的局限，真正靠文化内涵赢得认可，开启全年全域旅游新篇章！”

看着央视秋晚节目中绚烂的烟花，曾连续多日执行央视秋晚九洲池烟火燃放场地执勤安保任务的洛阳市消防救援支队老城大队民族路副站长张仕安内心澎湃不已。他说，通过这台晚会，向世界全景展示了洛阳的新成果、新气象，将让更多的人了解洛阳、认识洛阳、喜欢洛阳。“晚会的成功举办、精彩呈现，令人振奋，我为能参与其中、贡献力量而感到骄傲！”

“我在晚会上唱了两首歌，哈哈！”本次晚会，洛阳有15组文明家庭参加录制，民警潘丹勇家庭就是其中之一。“我在基层社区，每天都能感受到群众对洛阳的自豪之情。”潘丹勇说，“为了配合‘我的祖国”和”今天是你的生日”两首歌曲的互动录制，父亲专门把两首歌发到每个人的手机里，让我们熟记歌词，有空就练习，包括开车去拍摄的路上也在练习……”

洛阳市中心医院医学博士、中西医结合肿瘤科主任王全林也以医疗抗疫一线代表参加了晚会录制体验。“当我走进如梦如幻的录制现场时，我的内心就不安静了。作为一名来洛阳工作生活15个年头的异乡人，我已经深深地爱上了这个地方。”王全林回忆说，当年，每天上下班经过定鼎路，那里还是一片老旧小区。多年过后，原址上建起的天堂、明堂、应天门恢宏大气、古今辉映，令人神往。“我为我亲眼见证了洛阳的再次辉煌而自豪！”(洛报融媒记者 孙自豪)