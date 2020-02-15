助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国重器”

这两天，当《今天是你的生日》熟悉旋律响彻大江南北之际，无论是国内还是海外，有关华龙一号的捷报也是频频传来。

这两天，当《今天是你的生日》熟悉旋律响彻大江南北之际，无论是国内还是海外，有关华龙一号的捷报也是频频传来。

华龙一号，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术、目前世界上最先进的技术之一，是当之无愧的“大国重器”“国家名片”。

华龙一号全球首堆福清核电项目

近日，华龙一号全球首堆福清核电5号机组首炉燃料装载正式开始，随着第1组燃料组件顺利入堆，标志着该机组进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出了重要一步。

华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电项目

与此同时，华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电K-2机组完成一回路降温降压，标志着K-2机组热态性能试验圆满结束，为后续机组装料、并网发电等重大节点奠定了坚实基础，进一步增强了“一带一路”沿线国家对中国华龙一号的信心。

您知道吗？在这些超级工程的背后，凝结着中信重工的一系列创新。

中信重工锻制高端核电锻件

华龙一号是中国核电发展的一张亮眼名片，更是中信重工核电产品发展的一个突出亮点。

在此项目上，中信重工主动担当，依托中国大型铸锻和热处理中心、河南省大型铸锻件工程技术研究中心平台优势，积极致力于解决高端核电锻件制造的“卡脖子”技术难题，为华龙一号项目助力。

在华龙一号全球首堆福清核电厂，近几年中信重工陆续为5号、6号机组核电站，主泵支承及锚固件，水分离再热器等重要部件，提供了上支座、管板、主蒸汽进出口接管等42件铸锻产品。

在华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电厂，中信重工相继为K-2、K-3核电机组PRS补水箱及支撑设备，提供了上下封头、筒体、人孔盖板、人孔座等60余件铸锻产品。

眼下，华龙一号全球首堆首炉装料仍在进行中。在打造“大国重器”的征途上，中信重工依托长期创新探索积淀的优势，正在积极引领中国核电装备制造技术升级，为中国核电强国建设做出应有贡献。(洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 黄政伟 文/图)