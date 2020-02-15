来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋晚绚烂焰火背后的故事……

1日晚10时，央视秋晚圆满落下帷幕，带给我们的感动、赞叹久久不能消散。伴随着一首首优美的歌曲，隋唐洛阳城应天门上空绽放出绚烂的焰火，高空、低空和近景烟花交错燃放，宏伟大气、层次丰富、画质饱满，刹那间照亮了古都的夜空，相信这样的情景将一直停留在很多人的脑海里。

1日晚10时，央视秋晚圆满落下帷幕，带给我们的感动、赞叹久久不能消散。伴随着一首首优美的歌曲，隋唐洛阳城应天门上空绽放出绚烂的焰火，高空、低空和近景烟花交错燃放，宏伟大气、层次丰富、画质饱满，刹那间照亮了古都的夜空，相信这样的情景将一直停留在很多人的脑海里。作为一位有文化的洛阳市民，咱们可不能光顾着看热闹不看门道，你知道这场焰火的门道在哪里吗？来，搬好小板凳，前排就坐，听洛报融媒记者来给您介绍介绍。

今天，洛报融媒记者独家专访到了重量级嘉宾，负责此次央视秋晚焰火设计的其中一名设计者浏阳市金滩花炮厂技术总顾问颜颂华：“这已经是浏阳市金滩花炮厂第三次和央视秋晚合作了。”

乖乖嘞！有了前两次的合作经历，经验更丰富，呈现出来的效果真是棒棒哒！此次央视秋晚在洛阳举办，自然少不了洛阳元素，颜颂华介绍，为了体现出洛阳特色，他们特意了解了洛阳特色，在这其中，洛阳牡丹最为闻名。为此，他们精心制作了牡丹花造型的高空礼炮、中空礼炮烟花等，让洛阳牡丹在天空中绽放。为了让牡丹造型完美呈现在空中，技术人员足足试验了10次以上，确保无误后，才最终确定用在央视秋晚上。天空中的“牡丹花”，你发现了没？

牡丹花造型烟花和一般的烟花有何不同呢？颜颂华介绍了一个小技巧，牡丹花造型烟花盛放后，中间看起来像是花蕊，向着四周发散开来，造型更亮，也更加绚烂多彩。除了牡丹花造型，此次焰火还有笑脸造型、和平鸽造型、桃心造型等，造型多样、丰富多彩、十分绚烂。造型各异的礼花弹次第升空，与天上的皓月祥云交相辉映，给大家带来美的享受。

细心的观众可能已经发现了，在央视秋晚节目《今天是你的生日》中，伴随着谷建芬、杨坤优美歌声，“中秋快乐、祖国万岁”八个大字缓缓在空中出现，和歌声完美映衬，将整场晚会推向高潮，这八个字居然也是烟花造型。

颜颂华介绍，这种烟花属于网幕烟花，如同一道“瀑布”在眼前喷涌，又如同挂起了彩色的幕墙，现场效果十分震撼。网幕烟花是一种大型烟花，“中秋快乐、祖国万岁”八个字，每个字约225平方米大，加起来八个字1800平方米！为了放好这场烟花，工作人员动用了3台吊车，将全部烟花升至60米的空中后进行燃放，才有了这么精彩的效果。

由于此次烟花需要配合演出进行燃放，为了无缝衔接演出节奏，工作人员也费了不少心思。点火设备的误差，达到千分之一秒；采用多元素信号集成技术，不仅实现了焰火、音乐的同步控制，也确保多种元素的完美结合，为观众打造出了一场中秋美景。

皓月当空，焰火升腾，在一场场烟花雨中，更加彰显了洛阳“古今辉映、诗和远方”的特色，这样的洛阳，怎能让人不赞叹！(洛报融媒记者 孙小蕊 文/图)