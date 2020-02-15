洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地方大，关键还免费……

十一假期第一天过得怎么样？是不是被央视秋晚的美图刷屏啦？作为洛阳人，此刻心中充满了自豪感。

十一假期第一天过得怎么样？是不是被央视秋晚的美图刷屏啦？

作为洛阳人，此刻心中充满了自豪感。咱大洛阳物产丰富、人杰地灵，美景更是数不胜数。

最近，洛阳市隋唐城遗址植物园菊花开得正旺，园内正举办以“古都新生活 隋唐绚秋游”为主题的隋唐城植物园绚秋游园会，正值十一假期，园内十分热闹，一起来看看吧！

金秋时节，园内菊花次第开放，红的似火，白的似雪，黄的似金，各种颜色的菊花混杂在一起，仿佛进入了花的海洋，让人流连忘返。这里的菊花还有各种各样的造型呢，憨态可掬的光头强向你招手，野趣水景园草地上的十二生肖艺术菊花盆景造型，活灵活现，吸引了众多市民在此拍照留念。

十一假期期间，园内的文娱活动丰富多彩，唱歌、跳舞、走秀……每天都有演出，场场都很精彩哟！

那叫一个热闹，这就把节目单奉上：

10月2日 9：30——11：00 西门内广场海的女儿艺术团综艺表演

10月3号日 9：30——11：00 西门内广场快乐影视艺术团综艺表演

10月4日 9：30——11：00 西门内广场百姓艺术团戏曲表演

10月5日 9：30——11：00 西门内广场梦之歌艺术团综艺表演

10月6日 9：30——11：00 西门内广场赵博声乐班综艺表演

10月7号日 9：30——11：00 西门内广场蓝凤凰艺术团综艺表演

10月8号日 9：30——11：00 西门内广场红太阳艺术团综艺表演

如果走累了，不妨到园内西大门内广场消费扶贫展位上看看。这里展示着洛阳各县(市)区最具特色的农副产品，琳琅满目、任你选购。还有第一书记现场直播，邀请你品尝烤红薯、榨梨汁、蜂蜜，美妙滋味不容错过。

说了这么多，还在等什么，秋光正好，放下手机，走出家门，来隋唐城遗址植物园赏菊品桂吧！

对了，还有件事得提醒您，10月1日至8日隋唐城遗址植物园实行预约扫码入园。游客在入园前进入“洛阳市隋唐城遗址植物园”微信公众号，点击“绚秋游入园预约”提交个人信息完成预约后，凭预约界面入园。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 安瑞云 文/图）