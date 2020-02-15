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栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今日说法》栏目点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 11:46
栾川县冷水派出所所长介绍案情（视频截图）

　　9月30日中午，央视《今日说法》栏目以“隔空喊话”为题，集中关注了栾川警方侦办的借疫情实施诈骗的案件。

　　今年2月，栾川警方用隔空喊话的方式，先后为被害人追回50多万元，相关办案环节甚至被网友称为“教科书式”。

　　2020年年初，42岁的王先生从北京回河南老家栾川县探亲，在疫情防控最严的那段日子，市面上买不到口罩，心急如焚的他通过网络联系认识了一个卖口罩的人。此人说他所提供的口罩都是从泰国空运到国内的，王先生虽心中产生过疑虑，但对方提供的种种证据和承诺，让王先生认为这事是靠谱的。但就在王先生将钱转给对方后，对方却并没有按照承诺发货。王先生发现不对后报警，此时，他先后分四次购买了6.5万余元的口罩。就在同一时期，栾川县的富先生在微信群内网购医用口罩，被骗28000元。

　　疫情防控特殊时期，我市公安部门严打借助疫情实施诈骗的违法犯罪行为。但是，一些实施诈骗的犯罪嫌疑人或远在国外，或藏身他省，而囿于疫情防控，民警出行办案受限。如何及时帮受害人止损并追回财产，成了公安机关面临的重要问题。

　　就在这期间，栾川县城关派出所所长党义恒致电犯罪联系人，通过电话和微信对犯罪嫌疑人释法说理，成功追回40余万元被骗资金。栾川县冷水派出所所长赵毅，通过发送《洛阳市公安局关于依法严厉打击新冠肺炎疫情防控期违法犯罪的通告》震慑犯罪嫌疑人，成功追回27800元被骗资金。

　　记者了解到，疫情防控期间，栾川警方通过电话、微信释法说理，为3起在网上购买口罩而被骗的受害人追回损失，共计追回赃款50多万元。

　　这种“隔空喊话”的办案举措也引起中央电视台《今日说法》栏目关注，主持人李晓东这样点赞洛阳栾川警方：“能用这样最简单、最便捷、最有效的办法为被害人追回经济损失，确实让人感到有些意外，不过仔细想想也在意料之中。警察来电，仿佛是把手铐放在了坏人眼前，隔空喊话当然也就有了立竿见影的效果。”(洛报融媒记者 王博东 通讯员 陈喜民)
[ 责任编辑：崔利利]
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