洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省率先！洛阳首批超市药房来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 10:00

　　洛阳在全省率先推出超市内设置药品销售专区的惠民举措。昨日上午，河南大张万国医药连锁有限公司金谷园路店、丽新店、盛唐至尊店和伊川银兴广场店开门营业，意味着今后洛阳市民在这4家超市里就能买到药品了，这也是我市开设的首批超市药房。

　　10时许，洛报融媒记者在位于洛龙区的大张超市盛唐至尊店看到，该店的药品销售专区位于超市入口处，多个货架上分门别类摆放有各种常见药品，几位市民正在选购。店内醒目位置立有“药师在岗”标识牌，可为凭处方购买处方药的市民提供用药指导和服务。

　　据悉，此次是河南大张实业有限公司与洛阳万国药业有限公司通过合资成立的药品零售连锁企业，双方在经营场所、物流运输、人员管理等方面发挥互补优势，进一步把控药品质量、压低销售成本，让市民在消费时享受到更加便捷的服务和优惠。

　　今年4月，河南省市场监管局出台22条措施支持洛阳副中心城市建设提出，要深化“放管服”改革，支持洛阳申建全国、全省“放管服”改革和商事制度改革试点地区。记者从洛阳市市场监管局了解到，为营造更优营商环境，支持洛阳企业在药品经营业态、模式上取得新突破，探索壮大企业发展新路子，该局工作人员多次上门为企业解决在经营场地、设施设备等审批过程遇到的实际问题，并采取将药品经营许可证(零售)筹建和(零售)核发两个事项合并办理的方式，进一步优化简化办事程序，将原本法定时限共计45个工作日缩短为6个工作日，最终在4个工作日内为企业发放了《药品经营许可证》，使首批4家超市药房在最短的时间内得以顺利开业。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总...
  • 因为一座门，爱上一座城！探寻2020央...
  • 王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市...
  • “唐朝士兵”开城门！应天门假期活动...
  • 国庆长假首日 洛阳多条高速公路车流量...
  • 秋晚效应来啦：1780倍！全国游客对洛...
  • 秋晚前播出的特别节目《传奇中国节》...
  • 今晚8点，央视中秋晚会与您相约洛阳
  • 这个双节，洛阳备下丰盛文旅大餐
  • 每天7000人！二里头夏都遗址博物馆调...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    每天7000人！二里头夏...
    2020中国豫西(洛阳)第...
    洛阳公交人花样迎国庆
    “唐朝士兵”开城门！...
    精彩热帖

    节日快乐

    口之福

    欲放（王城菊）

    小浪底探秋色
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605