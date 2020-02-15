全省率先！洛阳首批超市药房来了

洛阳在全省率先推出超市内设置药品销售专区的惠民举措。昨日上午，河南大张万国医药连锁有限公司金谷园路店、丽新店、盛唐至尊店和伊川银兴广场店开门营业，意味着今后洛阳市民在这4家超市里就能买到药品了，这也是我市开设的首批超市药房。

洛阳在全省率先推出超市内设置药品销售专区的惠民举措。昨日上午，河南大张万国医药连锁有限公司金谷园路店、丽新店、盛唐至尊店和伊川银兴广场店开门营业，意味着今后洛阳市民在这4家超市里就能买到药品了，这也是我市开设的首批超市药房。

10时许，洛报融媒记者在位于洛龙区的大张超市盛唐至尊店看到，该店的药品销售专区位于超市入口处，多个货架上分门别类摆放有各种常见药品，几位市民正在选购。店内醒目位置立有“药师在岗”标识牌，可为凭处方购买处方药的市民提供用药指导和服务。

据悉，此次是河南大张实业有限公司与洛阳万国药业有限公司通过合资成立的药品零售连锁企业，双方在经营场所、物流运输、人员管理等方面发挥互补优势，进一步把控药品质量、压低销售成本，让市民在消费时享受到更加便捷的服务和优惠。

今年4月，河南省市场监管局出台22条措施支持洛阳副中心城市建设提出，要深化“放管服”改革，支持洛阳申建全国、全省“放管服”改革和商事制度改革试点地区。记者从洛阳市市场监管局了解到，为营造更优营商环境，支持洛阳企业在药品经营业态、模式上取得新突破，探索壮大企业发展新路子，该局工作人员多次上门为企业解决在经营场地、设施设备等审批过程遇到的实际问题，并采取将药品经营许可证(零售)筹建和(零售)核发两个事项合并办理的方式，进一步优化简化办事程序，将原本法定时限共计45个工作日缩短为6个工作日，最终在4个工作日内为企业发放了《药品经营许可证》，使首批4家超市药房在最短的时间内得以顺利开业。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)