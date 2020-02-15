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魏建平带领市直有关部门负责同志督导检查安全生产和节日保通工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-02 08:21

　　9月30日，市委常委、市政府党组成员魏建平带领市直有关部门负责同志督导检查安全生产和节日保通工作。

　　魏建平先后察看了新奥燃气瀛洲路储配站、市儿童医院建设工地、开元西路保通工程、宁洛高速高新站、连霍高速王城大道站、二广高速瀍河站等，现场协调解决问题，并就做好双节期间安全生产和保通工作提出具体要求。

　　魏建平强调，天然气、自来水供应涉及千家万户生产生活，有关部门和企业要加强检查检修，落实值班制度，做好应急调度，保证节日期间安全运行、充足供应。节日期间正常施工的工地，要始终绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任，全面排查施工现场脚手架搭设、临边洞口防护、施工用电、塔吊、施工电梯等环节，加强施工人员安全教育、现场管理，统筹推进常态化疫情防控和大气污染防治工作，确保项目建设有力有序推进。要持续提高城市精细化管理水平，着力做好交通保畅工作，围绕高速公路口、保通路等易堵点，提前研判、完善设施、合理引导、科学调度，满足群众出行需求，全力营造平安有序的出行环境。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
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