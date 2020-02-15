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赵会生：坚守安全生产底线 确保节日平安祥和

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-02 08:14

　　昨日，市委副书记赵会生带领有关部门负责同志深入伊滨区企业一线、项目工地和旅游景区，检查督导节日期间安全生产工作。

　　在洛阳东园化工有限公司，赵会生详细了解安全生产责任落实、隐患排查治理等情况，叮嘱企业严格按照规章制度和操作规程开展生产，切实加强员工安全意识教育，不断提高企业安全发展水平。在建业项目工地，赵会生要求进一步加强建筑施工工地安全生产监管，督促企业落实安全责任和各项措施，坚决防范事故发生。来到倒盏民俗村，赵会生详细询问景区客流变化、旅游设施安全等情况，要求景区认真落实常态化疫情防控措施，做好餐饮和食品安全、旅游设施安全等工作，合理组织周边交通出行，为市民和游客营造欢乐祥和的节日氛围。

　　赵会生在调研中指出，各级各部门要深刻领会习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真落实省委书记王国生来洛调研并主持召开节日安全工作座谈会时提出的“四个越是”要求，以及市委书记李亚提出的安全生产“五再五更”要求，时刻绷紧安全这根弦，坚决守住安全生产底线。要严格落实安全生产责任制，强化地方党委政府属地责任、行业部门安全监管责任和企业安全主体责任，到一线督导检查，深入排查隐患，确保整改清零。要突出工作重点，加强对危险化学品、建筑施工、交通运输、旅游设施、人员密集场所等重点行业领域监管，认真做好值班值守，加强消防救援应急战备，为人民群众欢度“双节”和加快副中心城市建设营造安全稳定的良好环境。（记者 何奕儒）
[ 责任编辑：崔利利]
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