洛阳新认定25家“隐形冠军”（培育）企业

记者近日从市工信局获悉，为支持中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，我市新认定25家“隐形冠军”(培育)企业，至此全市该类企业达到45家。

记者近日从市工信局获悉，为支持中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，我市新认定25家“隐形冠军”(培育)企业，至此全市该类企业达到45家。

在今年的评定工作中，符合在本市登记注册、成立3年以上，年营业收入在3000万元以上，主导产品在行业细分领域市场占有率位居全省前三等条件的中小企业，可申报“隐形冠军”培育企业。在符合上述条件的同时，符合主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一，拥有省级首台(套)产品、省著名商标等条件的企业可入选“隐形冠军”企业。

经评定，洛阳高新四丰电子材料有限公司等5家企业获得2020年度洛阳市“隐形冠军”企业称号，凯迈(洛阳)测控有限公司等20家企业获得2020年度洛阳市“隐形冠军”培育企业称号。

根据《洛阳市“隐形冠军”企业培育实施方案》，我市将围绕“五强六新五特”现代产业体系重点领域，力争通过3年时间，在全市中小企业中遴选100家左右“隐形冠军”培育企业、30家左右主导产品在国内外行业细分领域市场占有率居前列的“隐形冠军”企业，引导并推动其做国内外细分市场的领导者。

符合“隐形冠军”(培育)企业认定条件的中小企业，将被授予荣誉称号，可在同等条件下被优先推荐申报国家、省、市相关产业扶持资金，优先纳入市工信局企业服务“五个一”机制，并在参加洛阳市企业家素质提升工程上获得优先支持。

我市自去年在全省率先开展“隐形冠军”评选工作，此前评定的20家“隐形冠军”(培育)企业于2019年共实现利润3亿元，平均1511万元，企业利润率9.4%。20家企业平均市场占有率达40.2%，7家“隐形冠军”企业平均市场占有率达69.3%。

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“隐形冠军”企业，指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高的市场份额和市场领袖地位的中小企业。(记者 陈曦 通讯员 王燕飞)