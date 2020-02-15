4个小时的央视秋晚预热节目，洛阳元素齐亮相，嘉宾大赞洛阳美

10月1日，在隋唐洛阳城应天门录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会面向全球播出，对于洛阳人来说，这个“双节”也因此显得与众不同。

10月1日，在隋唐洛阳城应天门录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会面向全球播出，对于洛阳人来说，这个“双节”也因此显得与众不同。

晚会开始前，中央广播电视总台的特别节目《传奇中国节·中秋》与观众朋友见面，该节目由央视综合频道和中文国际频道并机直播，长达4个小时。节目中，龙门石窟、白马寺、牡丹花、水席等诸多洛阳元素与观众见面，让大家全方位领略洛阳魅力。

《传奇中国节》是中央广播电视总台央视中文国际频道的品牌节目，连续多年对春节、清明、端午、中秋等中华传统节日进行全球多点直播，向全球观众传播中华文化的博大精深。本次《传奇中国节·中秋》节目共设有北京和洛阳两个演播室，北京演播室由央视主持人梦桐、王洲和来自中国社科院民族文学研究所的嘉宾坐镇。

设置在洛阳的分演播室不止一处，央视主持人吴鹏和洛阳籍歌手田华、龙门石窟美术研究所研究员马丁乘着画舫，漂流在伊水之上。随后，吴鹏又登上应天门，邀请洛阳师范学院历史文化学院副教授吴涛、著名作家马伯庸、当代著名女作曲家谷建芬和参演中秋晚会的演员杨坤、解晓东、江疏影等前来做客。

节目不仅详细记录了众多演职人员在现场彩排录制节目的片段，主持人还走到后台，采访尚雯婕、霍尊、孙楠等演职人员，请大家说一说家乡过中秋的习俗和对洛阳的感受。

节目中，洛阳分演播室很是热闹，主持人与做客嘉宾畅谈洛阳的历史、文化、民俗、美食等。节目开始不久，歌手田华就带着观众走到洛邑古城、丽景门，十字街等“网红”打卡地，品尝洛阳小吃、感受洛阳人的市井生活，当聊到洛阳的汤文化，主持人吴鹏笑言，真想节目结束后立马喝一碗汤！

节目中，做客嘉宾不惜溢美之词，表达对洛阳的好感。在著名作家马伯庸心中，洛阳是城市中的牡丹花，不仅美还有深厚的文化底蕴；吉克隽逸是第二次来到洛阳，她曾陪母亲来洛阳赏牡丹，她本以为只能到牡丹园里才能看到牡丹，没想到洛阳的路边都是成片的牡丹花，在她看来，洛阳不愧为牡丹花城。

节目还回顾了“共和国长子”中国一拖的光辉历程；聚焦河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心工作人员马朝红，讲述她常年进行野外监测，与湿地鸟类过中秋的故事；记录普通市民在中秋节给女儿做传统面点的家常事……

主持人王洲说，因为中秋晚会在洛阳举办，根据“百度搜索大数据显示”，近30天，洛阳旅游景点相关内容的搜索热度上涨31%，洛阳景点门票优惠政策、洛阳旅游景点排行榜、洛阳自驾游攻略、洛阳有哪些必去景点等搜索，在网友近期最关注的旅游问题中，排名前五位！

四个小时的节目中，央视各路记者用镜头为观众展示了全国各地的中秋习俗，而与洛阳相关的内容占据很大的篇幅，为洛阳市民带来惊喜。

（洛报融媒记者 何奕儒）