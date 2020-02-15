秋晚效应来啦：1780倍！全国游客对洛阳的关注度噌噌上涨

在举国同庆新中国成立71周年的重要时刻，在万家团圆的中秋佳节，在洛阳市完成录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会1日晚播出，为全球亿万观众带来了一场难忘的视听盛宴。洛阳内外社会各界反响热烈，纷纷点赞晚会、点赞洛阳。

洛阳各界积极收听收看节目

在举国同庆新中国成立71周年的重要时刻，在万家团圆的中秋佳节，在洛阳市完成录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会1日晚播出，为全球亿万观众带来了一场难忘的视听盛宴。洛阳内外社会各界反响热烈，纷纷点赞晚会、点赞洛阳。

项目建设工人收听收看节目

接受采访的社会各界人士一致认为，今年的央视秋晚是一场彰显家国情怀主题、弘扬传统文化、展示洛阳元素的中秋盛典，向海内外全景展示了洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市形象，深情表达了中华儿女对祖国母亲的诚挚祝福。大家纷纷表示，央视秋晚花开洛阳，是展示城市形象、弘扬黄河文化的好机遇，一定要充分用好秋晚效应，进一步整合文化资源、创新文旅业态，全面提升洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力。

消防队员收听收看节目

“9月份网民检索量同比增长8倍、环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名，洛邑古城名列国庆期间热门古镇榜单第一名！”洛阳市文化广电和旅游局党组书记、副局长章勇接受记者专访时用一组喜人的数据印证了央视秋晚对洛阳文旅市场的积极影响。章勇表示，央视秋晚落户洛阳以来，洛阳在国内外关注度显著提高，话题热度迅速攀升，对全国游客的吸引力明显增强，全市旅游星级酒店和民宿预定火爆。借力央视秋晚影响，全市文化旅游市场快速复苏，9月接待游客人数和旅游收入同比分别增长5.44%、1.51%，在全省率先实现由负转正。国庆中秋假期，洛阳准备了精彩纷呈的文旅活动，让洛阳“景最秀”“情最浓”“人最美”的城市风貌充分展现在全国游客面前。

洛阳市文物局党组书记、局长余杰表示，央视秋晚落户洛阳应天门遗址，是对古都洛阳在中华文明起源和发展中不可替代的重要历史地位的认同，是对近年洛阳坚持守正出新、“老三篇”向“新三篇”转变，推进历史文化遗产保护利用、考古遗址和历史场景活化利用工作成果的充分肯定。洛阳市文物系统将更加坚定保护固态、传承活态、发展业态理念，抢抓“一带一路”、大运河文化遗产保护传承、黄河流域生态保护和高质量发展历史机遇，积极作为，奋勇争先，全面推进历史文物资源保护利用，为打造黄河历史文化主地标城市、建设国际人文交往中心作出新的贡献。

“精彩！振奋！”河南省甘薯杂粮体系首席专家、洛阳农林科学院甘薯谷子研究所所长王自力通过手机收听收看了央视秋晚节目。他说，此次央视秋晚带给洛阳的影响，是具体的，也是抽象的，是物质的，更是精神的。看了节目，内心增添了为洛阳农业发展、乡村振兴作出更大贡献的信心和决心。

中铁装备集团洛阳分公司党委副书记、纪委书记金志强说，通过央视秋晚节目，不仅让大家感受到了洛阳的“古今辉映”，更体验到了洛阳城市发展的日新月异。作为一名洛阳人和洛阳建设的参与者，我有幸见证了国产盾构洛阳造和洛阳地铁建设，我将把这份荣誉感、使命感带到今后的工作中去，进一步践行总书记对制造业高质量发展提出的重要要求，造好盾构机，服务洛阳、建设洛阳，期待家乡更美好！

“看了这场‘家门口的秋晚’，作为一名洛阳人觉得非常的自豪！”洛阳理工学院马克思主义学院副院长、副教授侯丙孬说，在央视秋晚舞台上，洛阳的城市形象有了非常完美的呈现，让世界华人看到了洛阳古今辉映、诗和远方的城市美景和意境。可以说，在洛阳这座具有悠久历史文化的国际文化旅游名城举办这次秋晚，必将在海内外华人心中激发出浓浓的民族自豪感和高度的文化自信。

服务央视秋晚录制工作的部分洛阳青年志愿者

央视秋晚录制期间，共青团洛阳市委组织动员了450名大学生志愿者参与其中。他们热情专注、尽职周到的服务受到了央视秋晚导演组和现场工作人员的一致好评，青年志愿服务工作也成了央视秋晚录制过程中的一道亮丽风景线。共青团洛阳市委副书记李华敏表示，今年央视秋晚将家国情怀与河洛文化、乡愁寻根、古韵新风、包容开放等洛阳元素深度融合，向世界展示了古都洛阳日新月异的发展成就，每一个节目都美轮美奂、精彩纷呈。央视秋晚在洛阳成功举办，既使我们感到骄傲和自豪，也让我们备受鼓舞和鞭策。

光明日报河南记者站站长王胜昔长期关注洛阳历史文化保护传承工作，对洛阳国际文化旅游名城建设满怀期待。他说，这些年，洛阳立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，筑起了国际人文交往中心和国际文化旅游名城建设的文化脊梁。摊开洛阳文化地图，博物馆“串珠成链”，城市书房遍布街头，令人心生向往。就在央视秋晚的录制地隋唐洛阳城国家历史文化公园应天门的城门之内，就暗含着一个独具特色、“一眼千年”的博物馆。如今，越来越多的人，正在“为一座博物馆，而来这座城”。“相信随着央视秋晚效应的持续释放，会有更多的人‘因为一台晚会，而来这座城’！”王胜昔说。（洛报融媒记者 孙自豪）