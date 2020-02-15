李亚在检查节日值守、安全生产和文旅场馆开放运行时强调：树牢以人民为中心的发展思想 全力守护平安稳定增进民生福祉

国庆中秋相逢，欢庆团圆时刻。10月1日，市委书记李亚深入市委总值班室、企业生产一线和文博体育公园，看望慰问坚守岗位的干部职工，检查节日值守、安全生产、文旅场馆开放运行等情况。

国庆中秋相逢，欢庆团圆时刻。10月1日，市委书记李亚深入市委总值班室、企业生产一线和文博体育公园，看望慰问坚守岗位的干部职工，检查节日值守、安全生产、文旅场馆开放运行等情况。

李亚首先来到市委总值班室，通过视频会商系统同部分县(市)区和应急管理、交通运输、公安等部门带班值班同志进行视频连线，检查值班值守情况，并针对各辖区、各行业安全生产重点领域和薄弱环节，逐一提出具体要求。李亚说，在人民群众欢度节日之际，值守多一分责任，社会就多一分安全，群众就多一分幸福。各地各部门和党员领导干部要责任在肩，坚持以人民为中心，树牢安全发展理念，认真落实安全稳定责任，做到心中有责、心中有数。要作风过硬，切实强化落实力执行力穿透力，到基层、到现场、到一线，吹糠见米、拉锯见末，着力透通安全监管的“最后一厘米”。要务实求效，深入开展隐患排查，迅速彻底抓好整改，发现问题、解决问题、堵塞漏洞，坚决守住安全底线，营造平安欢乐祥和的节日气氛。

节日期间，企业安全生产的主体责任是否压实，应急值守是否到位，李亚格外关注。他不打招呼、轻车简从，来到位于孟津华阳产业集聚区的洛阳宏兴新能化工有限公司暗访检查。李亚走进企业中央指挥中心，同坚守岗位的职工亲切握手，送上节日祝福。在详细询问企业生产运行、设施设备维护、自动化控制等安全管理情况后，李亚指出，安全生产是企业发展的底线和红线，危化企业是安全生产的高风险企业。要严格落实安全生产责任制，始终把安全摆在第一位，把隐患当成事故来对待，把别人的事故当成自己的事故来对待，深刻汲取教训，加强排查治理，坚决防范各类事故发生，努力在全市转型发展高质量发展大局中展现骨干企业担当。

当日，位于文博体育公园的洛阳体育博物馆建成迎客，为“东方博物馆之都”再添新成员，也成为展示河洛体育文化、弘扬体育精神的重要载体。李亚走进展厅，认真听取讲解，察看布展情况。他指出，作为河洛文化的重要组成部分，洛阳体育文化源远流长。要进一步完善提升陈展设计，提升馆内设施，融入数字技术，突出河洛体育文化主脉，让博物馆更具内涵；要盘活厚重文化和文物资源，让文物说话，让历史说话，着力讲好讲活洛阳的体育文化、体育故事；要坚持建管并重，精心做好文创开发和业态植入，使其成为挖掘展示体育文化的重要载体、传播普及体育知识的良好平台、引导群众热爱体育的教育基地。

登上体育博物馆顶层，俯瞰文博体育公园，四周绿树林荫、乐道贯穿、体育设施星罗棋布，市民游客畅游其中，一派盎然生机。李亚深有感触地说，这些年，市委市政府坚持以人民为中心，不断满足人民群众美好生活需要，用心用情用力办好民生实事，小游园、城市书房、乐道、乐养居等基础设施和公共服务持续完善，让群众看到了变化、得到了实惠。当前和今后一个时期，要再接再厉、持续发力，聚焦群众所思所想所盼，一件一件抓落实，一年接着一年干，不断增进民生福祉，让群众更好共享洛阳副中心城市建设成果。

检查期间，李亚还就做好市容市貌环境提升、重点区域交通疏导等工作提出要求。

李金迎、侯占国分别参加活动。（洛报融媒记者 白云飞）