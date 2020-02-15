长假首日，洛阳龙门站客流量达2万人次左右

今天是国庆中秋“双节”长假第一天，出行的旅客数量明显增多。

今天是国庆中秋“双节”长假第一天，出行的旅客数量明显增多。 今天是国庆中秋“双节”长假第一天，出行的旅客数量明显增多。今日下午，洛报融媒记者从洛阳龙门站获悉，洛阳龙门站今天客流量2万人次左右，与去年国庆节首日客流量持平。 洛阳龙门站工作人员提醒旅客，长假出行要注意以下事项—— 1.车站已实行电子客票，旅客不用取票，刷身份证进站乘车即可。需要报销车票的旅客，在乘车后30天任何车站都可以取报销凭证。 2.“双节”客流量比较大，旅客至少提前20分钟到站，以免耽误行程。 3.乘车时一定要带好购票时所使用的有效身份证件。 此外，洛报融媒记者从洛阳龙门站官方微博(@郑西高铁龙门站)获悉，近日，洛阳龙门站通过官方微博发布认领启事，并推出“遗失物品回家”计划。近期来洛阳龙门站乘车的旅客朋友们，可以看看有没有和您失散的宝贝(如图)。 洛阳龙门站工作人员介绍，旅客最易遗失物品如下： ●小型电子产品，如手机、照相机、平板电脑、笔记本电脑 ●证件卡片，如身份证、学生证、驾驶证、银行卡 ●生活用品，如钱包、随身小包、衣物、水杯、化妆品、钥匙、食品(注意，食品铁路部门不予保存) 以下环节最易遗忘物品，提醒旅客注意： ●急急忙忙取票 ●慌慌张张通过安检仪 ●迫不及待跑卫生间 ●急吼吼登车 洛阳龙门站工作人员提醒乘客： ●乘车一定要留出充足的时间，从容出行，可以避免很多失误。 ●出行前点好行李总件数，做到心中有数。容易遗忘行李的环节有意识地清点行李件数。 ●同行伙伴互相提醒互相帮看。 ●如果您的物品在洛阳龙门站遗失了，您可以迅速拨打全国铁路客服电话12306，告知客服人员遗失物品情况，便于登记查找。(洛报融媒记者 余子愚)