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甜！洛阳援鄂医疗队队员收到来自武汉的月饼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-01 16:51

　　“青山一道同风雨，明月何曾是两乡”。国庆、中秋“双节”来临，洛阳援鄂医疗队队员们陆续收到来自武汉的一份特殊快递——“致敬英雄”高级定制月饼。

　　全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、孟津县第二人民医院护士长王燕向洛报融媒记者展示了她和同事们收到的月饼，她说：“有机会一定要再回武汉！”

　　打开包装，一张卡片映入眼帘——

　　“甜！”收到月饼后，洛阳援鄂医疗队队员、嵩县中医院护士石向明与同事们分享了这份来自千里之外的情谊。他说：“非常感动，同时也很感激。武汉人民是英雄的人民，也是深知感恩的人民，我永远不会忘了这段经历。”

　　从2月2日至2月24日，洛阳先后向武汉支援123名“白衣战士”。他们在武汉陆续奋战至3月30日，圆满完成支援湖北任务，全部平安凯旋，没有辜负家乡父老的重托，向武汉人民交出了优异答卷，把河洛儿女坚毅果敢、无私奉献的优秀品质永远镌刻在了武汉。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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