每天7000人！二里头夏都遗址博物馆调整参观人数上限

长假第一天，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为满足假期期间观众的参观需求，二里头夏都遗址博物馆自今日起，每日预约参观人数上限由5000人上调至7000人。
长假第一天，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，为满足假期期间观众的参观需求，二里头夏都遗址博物馆自今日起，每日预约参观人数上限由5000人上调至7000人。
观众可提前3天(含当天)通过该博物馆官网或微信公众号预约参观。预约采取实名制，每人每天仅可预约一次。预约二维码当天有效，过期作废。
参观当天凭预约时使用的本人二代身份证、预约二维码、健康码，从博物馆南门入馆参观，参观者请佩戴口罩，配合工作人员体温监测。未成年人需要监护人陪同参观，未成年人参观时仅需出示健康码、佩戴口罩。
需要注意的是，博物馆开放时间为每日9时至17时(16时停止入场)，假期期间周一正常开放，10月12日恢复周一例行闭馆。
如果您想了解更多信息，可拨打电话(0379)65091899咨询。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
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