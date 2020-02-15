长假开启，这份假期“防疫攻略”请收好！

长假开始啦，您是不是准备外出放松？别着急，先看看洛阳市疾控中心的这份假期“防疫攻略”吧！

长假开始啦，您是不是准备外出放松？别着急，先看看洛阳市疾控中心的这份假期“防疫攻略”吧！

洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫表示，当前仍处于新冠肺炎疫情全球大流行时期和秋冬季呼吸道传染病高发期，为了您和家人的健康，假期外出请注意加强自身防护。

以下情况请注意佩戴口罩

国内目前均为低风险地区，外出旅行还需要佩戴口罩吗？答案是肯定的。朱鑫建议，碰到以下情况，请务必戴上口罩——

相对密闭的人流密集场所。前往大型超市、农贸市场、电影院等环境相对密闭、人流密集的场所需要戴好口罩；前往医疗机构必须佩戴一次性医用外科口罩。

乘坐公共交通工具。搭乘公交车、火车、飞机、地铁等公共交通工具时，应全程佩戴口罩；搭乘的过程中，尽量减少交谈。

人与人间距小于1米。如果要近距离与人接触，应戴上口罩，起到一定的隔绝飞沫作用，例如，排队购票、向工作人员咨询问题等。

那么，有没有哪些情形是不需要戴口罩的呢？朱鑫说，在公园、广场等空旷的场所可以不戴口罩；独自开车、进行体育运动等情况也不需要戴口罩。

这些卫生习惯需注意

长假正逢季节交替，是呼吸道疾病高发期。气温降低有利于病毒的存活和传播，朱鑫提醒，大家一定要注意个人卫生，养成良好的卫生习惯——

注意手卫生。饭前便后、制备食物前后、脱戴口罩前后都应及时洗手。要用洗手液或肥皂以及流动的清水，用七步洗手法正确清洗双手。日常外出时可携带一些免洗洗手液或消毒湿巾，在没有洗手设施时及时清洁双手。

居家通风。假期“宅”在家，也要注意每天开窗通风，每天3次，每次至少半个小时。

注意咳嗽礼仪。打喷嚏、咳嗽要注意用纸巾或手肘捂住口鼻，过后要及时洗手。

避免用脏手触摸脸部。不要用脏手触摸口、鼻、眼等部位，手脏时应及时清洁双手。

注意社交礼仪。外出应主动与他人保持1米距离，尽量避免参加室内大型聚集性活动。

除了做好上述个人卫生习惯外，还应该均衡饮食、加强体育锻炼、保持充足睡眠与良好的情绪。

文明用餐，使用公筷公勺

吃饭的时候，混用餐具等行为为很多病原体的传播创造了条件，这也是不少家庭“一人得病，全家感染”的重要原因。朱鑫说，假期亲友聚餐在所难免，分餐、使用公筷公勺可以降低病从口入的风险，预防和减少多种传染病的交叉感染。

该怎样分餐，使用公筷公勺呢？以下建议请您看好——

分餐，就是把做好的饭菜直接分到每个成员的盘子、碗里。如果不能分餐时，请为家人和客人准备公筷公勺。餐椅企业最好置醒目的标牌标语，倡导大家使用公筷公勺，或者在公筷上印制“公筷”的标语或者提示语。

需要注意的是，如果是一菜一公筷、一汤一公勺，使用公筷公勺后应放回原处；取菜宜适量，不将多余的菜返回菜盘；夹取盛器中靠近自己的菜，不随意翻菜；不将公筷公勺插入菜或饭中；餐后剩余食物打包收集，应使用公筷公勺。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 梁秀梅)