一场“快闪”献礼祖国！泉舜购物组织爱国舞蹈快闪迎接祖国71周年华诞

伴随着悠扬的《五星红旗》音乐声，街舞爱好者们随声起舞，场面震撼。今日10时，来自河南各地的街舞少年，齐聚洛阳泉舜购物中心北广场，开启了“嘿，胖哒！”街舞迎华诞爱国快闪活动。

伴随着悠扬的《五星红旗》音乐声，街舞爱好者们随声起舞，场面震撼。今日10时，来自河南各地的街舞少年，齐聚洛阳泉舜购物中心北广场，开启了“嘿，胖哒！”街舞迎华诞爱国快闪活动。

今日上午，街舞少年们早早在洛阳泉舜购物中心北广场集合完毕，他们换上了统一的服装，手中挥舞着国旗和气球严阵以待，吸引了不少市民和游客驻足围观。随着音乐的响起，街舞少年翩翩起舞，用时尚、动感、震撼的表演形式，呈现出一场别开生面的“快闪”活动，表达对新中国71周年华诞的生日祝福。

美轮美奂的舞姿，激荡人心的旋律，震撼壮美的画面，顷刻间点燃了在场观众的爱国情怀，围观的市民和游客纷纷挥舞着手中的国旗，不时拍掌叫好，甚至还随声合唱，向祖国深情表白。

据悉，参加本次爱国舞蹈快闪活动的街舞爱好者们还将于10月1日至4日参与在洛阳泉舜购物中心举行的“少年舞王”全国少儿街舞大赛活动。“少年舞王”全国少儿街舞大赛是由洛阳市舞蹈家协会主办，洛阳泉舜购物中心承办的活动赛事，具有极高的权威性和观赏性。本届街舞大赛还邀请了“这就是街舞”的明星选手吉祥前来担任特邀嘉宾及评委。

赏精彩街舞表演，迎国庆中秋双节，就在洛阳泉舜购物中心。据了解，在今年国庆中秋双节来临之际，洛阳泉舜购物中心还推出了一系列惠民活动：“胖哒”潮嗨美食节、“胖哒”送礼消费满额赠、银行联盟购物支付礼遇、寻找“胖哒”12生肖分身等活动。此外，还有“全国三人篮球俱乐部精英赛”、“中秋博饼大抽奖”等一系列好玩有趣的活动。其中“全国三人篮球俱乐部精英赛”活动还将会有央视CCTV5、CCTV5+两个频道全程直播，由12支来自国家队和俱乐部的精英们轮番参战。这个“十一”假期，洛阳泉舜购物中心承包你的“吃喝玩乐”，请市民朋友千万不要错过！(记者 李珂尧)