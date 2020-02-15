洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一场“快闪”献礼祖国！泉舜购物组织爱国舞蹈快闪迎接祖国71周年华诞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-01 13:41

　　伴随着悠扬的《五星红旗》音乐声，街舞爱好者们随声起舞，场面震撼。今日10时，来自河南各地的街舞少年，齐聚洛阳泉舜购物中心北广场，开启了“嘿，胖哒！”街舞迎华诞爱国快闪活动。

　　今日上午，街舞少年们早早在洛阳泉舜购物中心北广场集合完毕，他们换上了统一的服装，手中挥舞着国旗和气球严阵以待，吸引了不少市民和游客驻足围观。随着音乐的响起，街舞少年翩翩起舞，用时尚、动感、震撼的表演形式，呈现出一场别开生面的“快闪”活动，表达对新中国71周年华诞的生日祝福。

　　美轮美奂的舞姿，激荡人心的旋律，震撼壮美的画面，顷刻间点燃了在场观众的爱国情怀，围观的市民和游客纷纷挥舞着手中的国旗，不时拍掌叫好，甚至还随声合唱，向祖国深情表白。

　　据悉，参加本次爱国舞蹈快闪活动的街舞爱好者们还将于10月1日至4日参与在洛阳泉舜购物中心举行的“少年舞王”全国少儿街舞大赛活动。“少年舞王”全国少儿街舞大赛是由洛阳市舞蹈家协会主办，洛阳泉舜购物中心承办的活动赛事，具有极高的权威性和观赏性。本届街舞大赛还邀请了“这就是街舞”的明星选手吉祥前来担任特邀嘉宾及评委。

　　赏精彩街舞表演，迎国庆中秋双节，就在洛阳泉舜购物中心。据了解，在今年国庆中秋双节来临之际，洛阳泉舜购物中心还推出了一系列惠民活动：“胖哒”潮嗨美食节、“胖哒”送礼消费满额赠、银行联盟购物支付礼遇、寻找“胖哒”12生肖分身等活动。此外，还有“全国三人篮球俱乐部精英赛”、“中秋博饼大抽奖”等一系列好玩有趣的活动。其中“全国三人篮球俱乐部精英赛”活动还将会有央视CCTV5、CCTV5+两个频道全程直播，由12支来自国家队和俱乐部的精英们轮番参战。这个“十一”假期，洛阳泉舜购物中心承包你的“吃喝玩乐”，请市民朋友千万不要错过！(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总...
  • 洛阳动车组存车场主体工程顺利完工 将...
  • 稳步推进！洛阳两个高速公路项目建设...
  • 洛阳瀍河区今天集中签约7个项目 计划...
  • 王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市...
  • 因为一座门，爱上一座城！探寻2020央...
  • “气大庆”天然气外输 这些洛阳建设...
  • 关于做好2020年国庆中秋节假日期间工...
  • “唐朝士兵”开城门！应天门假期活动...
  • 独揽大奖！2020洛阳网百万粉丝节终极...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    秋日月季花

    口之福

    喜迎国庆

    八月桂花香
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605