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因为一座门，爱上一座城！探寻2020央视中秋晚会举办地洛阳应天门的前世今生

　　城门，是一个城市与外部空间联接的通道，也是城市内部空间之间互相联通的重要关键点，同时还是城市形制布局的重要节点，并与纵横交错的街道一起构成了城市的空间格局，是了解一座城市空间结构和形制布局的重要元素。

中秋夜，对于洛阳应天门来说，注定不平凡！

2019年中秋夜，应天门遗址博物馆正式开放。

2020年中秋夜，应天门将作为央视中秋晚会的大型实体背景。

　　洛阳“午门”沿用530多年　见证王朝兴衰

　　应天门，曾是隋唐等朝代举行重大国事庆典和开展外交活动的地方，功能类似现在的北京紫禁城“午门”。千余年前，这个“午门”是什么样子？据史料记载，应天门城门两侧阙台高120尺。按照唐代一尺约为29.4厘米来计算，这座城楼高35.28米，大约相当于今天的13层楼高。

　　应天门是隋唐洛阳城宫城的正南门，始建于隋大业元年，先后历经隋、唐、五代、北宋四个时期，沿用530多年之久。

　　历史上的应天门在不同时期名称也有所不同：隋代初建，根据《论语》“惟天为大，惟尧则之”，取“以天为则”之意，故称“则天门”；王世充据洛称“郑王” 时，将则天门改称顺天门。李世民攻占东都洛阳后，因嫌其太过奢华而用火焚之。唐初，该城门重建后又改称则天门。唐神龙元年705唐中宗李显执政时期，避武则天尊号“则天大圣皇帝”，改称应天门。唐晚期被称为“五凤楼”，后又复名为应天门。

隋炀帝营建洛阳城的画作

　　这座城门见证了隋炀帝杨广入主东都、唐高宗诏释百济扶余王、女皇武则天登基称帝、唐玄宗接见日本第八次遣唐使的王朝盛世，也见证了王朝兴衰更迭……

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来源： 洛阳网    2020-10-01 13:05 [ 责任编辑： 崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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