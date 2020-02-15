国庆长假首日，洛阳多条高速公路车流量较大，但整体有序通行。 国庆长假首日，洛阳多条高速公路车流量较大，但整体有序通行。 洛阳高速交警支队副支队长牛卫波介绍，今日10时许，因二广高速1149至1151公里为单幅双向通行，二广高速白马寺站附近由南向北出现车流积压，尤其是白马寺站和瀍河站区间段，车辆存在较大积压。提醒二广高速南向北车辆，尽量绕行其他站口，避开瀍河站。 此外，宁洛高速伊阙站前后各五公里出现车流积压。受此影响，伊阙站暂时封闭上站，待主线车流减少后可放行上站。 连霍高速目前车流量较大，请出行市民一定注意行车安全，减速慢行，不要变道插队。洛栾、郑卢高速两条线路正常通行。 洛阳辖区高速具体施工情况：1、二广高速白马寺站、关林站封闭；2、二广高速龙门服务区封闭；3、二广高速1149至1151公里单幅双向通行；4、洛卢高速52公里至55公里处单幅双向通行；5、洛卢高速上戈站9月27日至11月15日每天8时至20时开通，仅限七座及七座以下客车通行(其余时段封闭施工)；6、二广高速1139公里至1172公里货车限高4.5米，限宽4米；其他高速及站口可正常通行。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/视频)