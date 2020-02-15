洛阳市交警支队提醒：假期出行，请尽量避开这些易堵地段

昨日，市交警支队结合往年情况，对今年国庆中秋节假日期间城市区交通流情况进行了详细分析、预判，提醒大家：我市这些路段、区域易发生交通拥堵。

昨日，市交警支队结合往年情况，对今年国庆中秋节假日期间城市区交通流情况进行了详细分析、预判，提醒大家：我市这些路段、区域易发生交通拥堵。

九都路(王城大道至珠江路段)

沿线的上阳路路口和黄河路路口南北方向封闭，九都路向西车流量剧增，将出现大量车辆排队现象。因九都路与珠江路交叉口的分流能力不足，路口通行压力巨大，特别是在路口由东向南左转弯方向。

南昌路(丽春路至九都路段)

该区域属于涧西的繁华商圈，南昌路高架通车后，由南向北的车流量剧增，但九都路与南昌路交叉口的分流能力不足，加上由南向南的定向掉头车辆，会受到由北向南直行车辆的影响，进而影响该路段由南向北车辆通行。

王城大道

(连霍高速洛阳站至望朝岭立交段)

节假日期间，该段道路的东风桥尚不能恢复双向通行，届时将实行单幅双向通行。因经过该路段的车辆将大幅增加，东风桥处会形成瓶颈路段，通行压力剧增，易发生剐蹭事故和交通拥堵。受此影响，连霍高速洛阳站的通行压力也将增大。

隋唐洛阳城国家遗址公园

该景区周边的交通量会剧增，虽然景区周边停车资源丰富，基本可满足广大游客的停车需求，但通行压力仍然较大。

十字街夜市、洛邑古城

这两个区域在夜间会迎来较大的人流量、车流量，受限于周边停车资源的不足，晚高峰期间，其周边通行压力将剧增。

王城公园周边

目前，中州路下穿王城大道工程和唐宫西路提升改造施工正在进行，中州路与王城大道交叉口正处于王城大道快速路下口匝道处，因此，王城公园周边交通状况将比较复杂。节假日期间，前往王城公园的车辆会大增，但因公园周边无大型停车场，周边路段的停车需求大，通行压力也将剧增。

龙门石窟、倒盏村周边

(二广高速龙门站)

受二广高速白马寺站和关林站封闭施工影响，从二广高速龙门站下站前往龙门石窟的车辆将比往年多。前往倒盏村的不少车辆也会在二广高速龙门站下站，进一步增大此处的通行压力。建议前往倒盏村的车辆在二广高速伊滨站提前下站，沿伊滨路前往倒盏村，缓解二广高速龙门站的通行压力。

二广高速瀍河站

由于二广高速白马寺站的拆除和洛常路唐寺门立交围挡施工建设，原经白马寺站上下站的车辆将全部经二广高速瀍河站通行，该站交通压力势必剧增，拥堵概率较大。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）