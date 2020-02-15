凯旋路小学： 开展“十个一”活动迎“十一”

在国庆节到来之际，西工区凯旋路小学开展了“扣好人生第一粒扣子暨童心向党欢度国庆”系列活动，通过“十个一”活动，加强爱国主义教育，增强少先队员的集体荣誉感，进一步加强未成年人的思想道德建设。

在国庆节到来之际，西工区凯旋路小学开展了“扣好人生第一粒扣子暨童心向党欢度国庆”系列活动，通过“十个一”活动，加强爱国主义教育，增强少先队员的集体荣誉感，进一步加强未成年人的思想道德建设。

这“十个一”活动分别是：开展一次“腾飞的祖国”国旗下演讲活动；上一节“祖国，我为您骄傲”思政讨论课；开展一次“童心绘国旗”活动；举办一次“祖国在我心中”手抄报、板报评选活动；举办一场“扣好人生第一粒扣子暨童心向党唱响中国梦”合唱比赛；听一次“父母讲祖国的故事”；开展一次“我写诗歌赞家乡”活动； “祖国历史永流传”，红领巾广播站每天向全校师生介绍一个爱国人物小故事；看一部爱国主义题材的电影；“我为祖国添光彩”，鼓励学生在国庆假期和爸爸妈妈一起做一次公益活动。(记者 杨寒冰 通讯员 崔晶 文/图)