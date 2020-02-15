洛阳市省级新型研发机构增至11家

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公示了2020年河南省拟备案新型研发机构名单，洛阳华清天木生物科技有限公司成功入选。至此，我市省级新型研发机构数量增至11家。
记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公示了2020年河南省拟备案新型研发机构名单，洛阳华清天木生物科技有限公司成功入选。至此，我市省级新型研发机构数量增至11家。
洛阳华清天木生物科技有限公司在“河洛英才计划”项目支持下，组建了以清华大学邢新会教授为首席科学家的技术团队，聚焦装备开发与生物育种技术，研发出拥有完全自主知识产权、国际领先的高效生物突变装备(ARTP)、高通量生物筛选装备(MMC)等，并开发了一系列先进的生物育种技术，建设了一流的生物育种技术服务平台。
成功备案省级新型研发机构的单位，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融、产业技术和人才政策等支持。(记者 戚帅华 通讯员 韩冬)
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