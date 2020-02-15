洛阳城乡建设投资集团有限公司以案促改工作取得扎实成效

“这个办公系统可以实现实时监督、自动提醒、全程留痕……”昨日上午，在洛阳城乡建设投资集团有限公司党群工部，相关负责人向记者介绍了专门针对权力运行开发的OA办公系统。该系统的上线运行，是洛阳城乡建设投资集团有限公司开展以案促改工作的结果，此举让监督插上了科技的翅膀，实现了权力在阳光下运行。

党员在警示教育基地重温入党誓词

“这个办公系统可以实现实时监督、自动提醒、全程留痕……”昨日上午，在洛阳城乡建设投资集团有限公司党群工部，相关负责人向记者介绍了专门针对权力运行开发的OA办公系统。该系统的上线运行，是洛阳城乡建设投资集团有限公司开展以案促改工作的结果，此举让监督插上了科技的翅膀，实现了权力在阳光下运行。

《2020年洛阳市以案促改工作实施意见》明确指出，以案促改工作向企业单位拓展延伸，结合洛阳城乡建设投资集团有限公司塌方式腐败典型案例，督促资金体量大、重点项目多的国有企业开展以案促改，强化权力运行制约监督。

针对发生在原洛阳市新区建设投资有限责任公司的5起违纪典型案例，洛阳城乡建设投资集团有限公司按照市纪委要求和市国资委布置，明确“整体推进、深入实践、机制保障、标准检验”的工作思路，列出以案促改13项具体任务，并制定了推进时间表。

用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。8月7日，该公司警示教育大会召开，通报典型案例，对以案促改工作作出全面部署。

“发生塌方式腐败的根源究竟在哪里？我们必须对此进行深刻剖析，充分吸取教训。”洛阳城乡建设投资集团有限公司党委书记、董事长罗克振说，公司领导班子通过专题民主生活会、排查岗位风险点等途径，使得一批问题和廉政风险点浮出水面。

据介绍，该公司11个部门和5个二级子公司重点围绕集团廉政风险防控管理暂行办法中的8个廉政风险防控重点和相关要求，开展本单位廉政风险研判排查，梳理出监督机构不健全、制度不完善、权力运行程序不规范、跟踪问效力度小等14类问题44项具体表现；围绕工程建设、财务管理、物资采购、资产处置等查找廉政风险点59个。

以案促改，关键在“改”。“改”的文章做得实、做得透，才能真正收到标本兼治的效果。自以案促改工作开展以来，洛阳城乡建设投资集团有限公司重点修订了公司章程，明确了集团公司党委会、董事会、总经理办公会审议和决策事项，厘清了权责边界。同时，该公司还对招投标管理办法、投资管理制度、资产处置管理办法等20余项业务制度进行建立和完善。

以案促改成效如何？群众的眼睛是雪亮的。为确保以案促改工作善始善终，将工作成效纳入群众监督之下，该公司于日前制订了以案促改民主评议实施方案，由集团公司、子公司、施工单位、服务对象等单位推荐人员组建民主评议组进行全面评估。该活动将于近日举行。

投融资、资产管理、工程建设是洛阳城乡建设投资集团有限公司的廉政高风险领域。据介绍，目前该公司已经成立这三个重点领域以案促改工作组，以案促改工作将在这些领域常态化开展。

查摆剖析原因、开展警示教育、着力整改问题、注重建章立制……洛阳城乡建设投资集团有限公司管党治党的笼子越扎越紧、越扎越密，不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制正在形成。(记者 李三旺 文/图)