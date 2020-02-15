洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳城乡建设投资集团有限公司以案促改工作取得扎实成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-01 08:50
党员在警示教育基地重温入党誓词

　　“这个办公系统可以实现实时监督、自动提醒、全程留痕……”昨日上午，在洛阳城乡建设投资集团有限公司党群工部，相关负责人向记者介绍了专门针对权力运行开发的OA办公系统。该系统的上线运行，是洛阳城乡建设投资集团有限公司开展以案促改工作的结果，此举让监督插上了科技的翅膀，实现了权力在阳光下运行。

　　《2020年洛阳市以案促改工作实施意见》明确指出，以案促改工作向企业单位拓展延伸，结合洛阳城乡建设投资集团有限公司塌方式腐败典型案例，督促资金体量大、重点项目多的国有企业开展以案促改，强化权力运行制约监督。

　　针对发生在原洛阳市新区建设投资有限责任公司的5起违纪典型案例，洛阳城乡建设投资集团有限公司按照市纪委要求和市国资委布置，明确“整体推进、深入实践、机制保障、标准检验”的工作思路，列出以案促改13项具体任务，并制定了推进时间表。

　　用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。8月7日，该公司警示教育大会召开，通报典型案例，对以案促改工作作出全面部署。

　　“发生塌方式腐败的根源究竟在哪里？我们必须对此进行深刻剖析，充分吸取教训。”洛阳城乡建设投资集团有限公司党委书记、董事长罗克振说，公司领导班子通过专题民主生活会、排查岗位风险点等途径，使得一批问题和廉政风险点浮出水面。

　　据介绍，该公司11个部门和5个二级子公司重点围绕集团廉政风险防控管理暂行办法中的8个廉政风险防控重点和相关要求，开展本单位廉政风险研判排查，梳理出监督机构不健全、制度不完善、权力运行程序不规范、跟踪问效力度小等14类问题44项具体表现；围绕工程建设、财务管理、物资采购、资产处置等查找廉政风险点59个。

　　以案促改，关键在“改”。“改”的文章做得实、做得透，才能真正收到标本兼治的效果。自以案促改工作开展以来，洛阳城乡建设投资集团有限公司重点修订了公司章程，明确了集团公司党委会、董事会、总经理办公会审议和决策事项，厘清了权责边界。同时，该公司还对招投标管理办法、投资管理制度、资产处置管理办法等20余项业务制度进行建立和完善。

　　以案促改成效如何？群众的眼睛是雪亮的。为确保以案促改工作善始善终，将工作成效纳入群众监督之下，该公司于日前制订了以案促改民主评议实施方案，由集团公司、子公司、施工单位、服务对象等单位推荐人员组建民主评议组进行全面评估。该活动将于近日举行。

　　投融资、资产管理、工程建设是洛阳城乡建设投资集团有限公司的廉政高风险领域。据介绍，目前该公司已经成立这三个重点领域以案促改工作组，以案促改工作将在这些领域常态化开展。

　　查摆剖析原因、开展警示教育、着力整改问题、注重建章立制……洛阳城乡建设投资集团有限公司管党治党的笼子越扎越紧、越扎越密，不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制正在形成。(记者 李三旺 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中秋假期，一起来“打卡”洛阳古今热...
  • 河南5地市特警集结洛阳开展应急处突演练
  • 稳步推进！洛阳两个高速公路项目建设...
  • 洛阳动车组存车场主体工程顺利完工 将...
  • 重磅！“双节”假期洛阳道路、景区、...
  • 今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总...
  • 洛阳瀍河区今天集中签约7个项目 计划...
  • 李亚主持召开市委常委会会议部署国庆...
  • 王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市...
  • 关于做好2020年国庆中秋节假日期间工...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    秋日月季花

    口之福

    喜迎国庆

    八月桂花香
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605