洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市抗击新冠肺炎疫情省级表彰拟推荐对象公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-01 08:39

　　为表彰在抗击新冠肺炎疫情工作中作出突出贡献的先进典型，我省决定以省委、省政府名义表彰一批在新冠肺炎疫情防控斗争中涌现出的先进个人和先进集体，以省委名义表彰一批全省优秀共产党员和全省先进基层党组织。

　　根据省部署要求，市抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组办公室在组织各县(市、区)、各部门和各单位认真开展推荐评选的基础上征求各方意见，报省抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组办公室初审同意，经市抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组审议通过，确定48名全省抗击新冠肺炎疫情先进个人、15个全省抗击新冠肺炎疫情先进集体、9名全省优秀共产党员、6个全省先进基层党组织拟推荐对象。现将拟推荐对象予以公示。

　　公示时间：2020年9月30日至10月5日。

　　持有异议者，请于公示期内通过电话或者电子邮件等方式向市抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组办公室反映；如对全省优秀共产党员、先进基层党组织推荐对象有异议，请同时向市委组织部反映。反映问题情况要客观公正、实事求是，电话、信函应留真实单位、姓名。

　　市抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组办公室

　　联系电话：0379-69933217 13643877380

　　电子邮箱：lyrsjrsk@126.com

　　地址：洛阳市洛龙区开元大道286号市人力资源和社会保障局A区218房间

　　中共洛阳市委组织部

　　联系电话：0379-63929014 18625989816

　　电子邮箱：63929014@163.com

　　地址：洛阳市洛龙区政和路16号市委组织部组织一科101室

　　洛阳市抗击新冠肺炎疫情表彰工作领导小组办公室

　　2020年9月30日

　　一、河南省抗击新冠肺炎疫情先进个人拟推荐对象(48名)

　　张宾 洛阳市新安县中医院副院长、副主任医师，洛阳市第二批援鄂医疗队临时党支部书记

　　王琴(女) 洛阳市中医院护士长、主管护师，洛阳市第一批援鄂医疗队临时党支部组织委员兼纪检委员

　　张国强 洛阳市中心医院感染科主任、主任医师

　　万宇凯 洛阳市嵩县中医院医务科科长、主治医师

　　谢群星 洛阳市孟津县中医院党支部副书记、副主任医师

　　江月(女) 洛阳市公安局金谷分局社区警务大队四级警长

　　马永亮 洛阳市吉利区康乐街道双苑社区党支部书记、居委会主任

　　赵鹏辉(女) 洛阳市伊滨经开区(示范区)科长、驻诸葛镇下徐马村第一书记

　　李雪花(女) 洛阳东方医院门诊部主任、副主任护师

　　梁松杰 洛阳市人民政府办公室十一科科长

　　程伟 洛阳市创业贷款担保中心副主任科员、驻青要山镇黄北岭村第一书记

　　张德凯 洛阳市城市管理综合执法监察支队科员

　　谢国玺(女) 洛阳市卫生健康委员会主任

　　赵怡(女) 洛阳市卫生健康委员会疾病预防控制科科长

　　仝志琴(女) 洛阳市疾病预防控制中心检验中心主任、主任技师

　　崔鹏鹏(女) 河南科技大学第二附属医院护士长、主管护师

　　邢付强 洛阳市第一人民医院副院长、主任医师

　　昝国欣 洛阳市第一人民医院呼吸科副主任、副主任医师

　　陈琛 洛阳市公安局交通警察支队四级警长

　　朱宏轩 洛阳市中心医院党委书记、主治医师

　　李斌 洛阳市道路运输服务中心副主任

　　张可可(女) 洛阳市偃师市人民医院主治医师

　　侯佳佳(女) 洛阳市偃师市中医院内六科护士长

　　王银涛 洛阳市偃师市疾病预防控制中心副主任、主治医师

　　郑广庆 洛阳市孟津县人民医院院长、主治医师

　　贾俊花(女) 洛阳市新安县第二人民医院护理部主任、主管护师

　　张润泳 洛阳市嵩县县委常委、副县长

　　尹小丽(女) 洛阳市汝阳县疾病预防控制中心党支部副书记、规划科科长

　　张景灿 洛阳市汝阳县人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师

　　王栓伟 洛阳市汝阳县中医院康复科主任、主治医师

　　李运 洛阳市栾川县疾病预防控制中心党支部书记、主任、主治医师

　　王恒涛 洛阳市栾川县中医院医务科、感染性疾病科副主任

　　贺金武 洛阳市洛宁县中医院儿三病区主任、副主任医师

　　温文斌 洛阳市伊川县中医院肾病血液净化中心主任、主治医师

　　郭志刚 洛阳市伊川县吕店镇卫生院院长

　　张旭(女) 洛阳市宜阳县公安局四级警长

　　宁康康 洛阳市宜阳县中医院心血管科副主任、主治医师

　　吴延军 洛阳市西工区红山街道办事处党工委书记

　　蔡红光 洛阳市西工区红山乡卫生院医师

　　朱峰 洛阳市老城区卫生健康委员会主任

　　李丽萍(女) 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心副主任、主治医师

　　谢京涛 洛阳市瀍河区卫健委党委书记、主任

　　王进升 洛阳市洛龙区人民政府副区长

　　王宏伟 洛阳市洛龙区卫生健康委员会党组书记、主任

　　何相如 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院院长、医师

　　裴俊杰 洛阳市第六人民医院影像技师

　　史利云(女) 洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡卫生院接种门诊主任、主管护师

　　王波 洛阳卓阳耀滨科技企业孵化器有限公司董事长

　　二、河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体拟推荐对象(15个)

　　中共河南科技大学第一附属医院委员会

　　中共洛阳市第一人民医院内科支部委员会

　　中共嵩县闫庄镇竹园沟村支部委员会

　　中共普莱柯生物工程股份有限公司委员会

　　中共汝阳县人民医院总支部委员会

　　中共河南大张实业有限公司委员会

　　洛阳市偃师市人民医院

　　洛阳市洛龙区龙门卫生院

　　洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

　　洛阳市新安县人民医院

　　洛阳市卫生健康委员会

　　洛阳市栾川县疾病预防控制中心

　　洛阳市西工区洛北街道办事处

　　洛阳市住建局市医疗应急救治中心项目建设指挥部

　　中共洛阳市涧西区重庆路街道工作委员会

　　三、河南省优秀共产党员拟推荐对象(9名)

　　张宾 洛阳市新安县中医院副院长、副主任医师，洛阳市第二批援鄂医疗队临时党支部书记

　　王琴(女) 洛阳市中医院护士长、主管护师，洛阳市第一批援鄂医疗队临时党支部组织委员兼纪检委员

　　张国强 洛阳市中心医院感染科主任、主任医师

　　万宇凯 洛阳市嵩县中医院医务科科长、主治医师

　　谢群星 洛阳市孟津县中医院党支部副书记、副主任医师

　　江月(女) 洛阳市公安局金谷分局社区警务大队四级警长

　　马永亮 洛阳市吉利区康乐街道双苑社区党支部书记、居委会主任

　　赵鹏辉(女 )洛阳市伊滨经开区(示范区)科长、驻诸葛镇下徐马村第一书记

　　李雪花(女) 洛阳东方医院门诊部主任、副主任护师

　　四、河南省先进基层党组织拟推荐对象(6个)

　　中共河南科技大学第一附属医院委员会

　　中共洛阳市第一人民医院内科支部委员会

　　中共嵩县闫庄镇竹园沟村支部委员会

　　中共普莱柯生物工程股份有限公司委员会

　　中共汝阳县人民医院总支部委员会

　　中共河南大张实业有限公司委员会
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中秋假期，一起来“打卡”洛阳古今热...
  • 河南5地市特警集结洛阳开展应急处突演练
  • 稳步推进！洛阳两个高速公路项目建设...
  • 洛阳动车组存车场主体工程顺利完工 将...
  • 重磅！“双节”假期洛阳道路、景区、...
  • 今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总...
  • 洛阳瀍河区今天集中签约7个项目 计划...
  • 李亚主持召开市委常委会会议部署国庆...
  • 王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市...
  • 关于做好2020年国庆中秋节假日期间工...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    秋日月季花

    口之福

    喜迎国庆

    八月桂花香
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605